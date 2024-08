Le Brésil met en œuvre des mesures d'urgence dans 45 régions locales.

En août, plus de 3000 incendies de forêt ont été enregistrés au Brésil, ce qui constitue le chiffre le plus élevé en 26 ans. En conséquence, une urgence a été déclarée dans 45 municipalités. Les agriculteurs expriment des préoccupations concernant leurs cultures. Cependant, tous les incendies ne sont pas d'origine naturelle, malgré la sécheresse persistante.

La région sud-est du Brésil se bat actuellement contre des incendies de forêt sévères. L'État de São Paulo a déclaré l'état d'urgence dans 45 municipalités. Plus de 15 000 pompiers, professionnels et volontaires, luttent contre ces feux intenses, selon les autorités. Initialement, quatre avions militaires ont été déployés pour lutter contre les flammes et surveiller les zones touchées, selon le ministre du Développement régional Waldez Goes dimanche. Le niveau d'alerte le plus élevé est actif dans plus de 40 villes de l'État. Deux individus ont été arrêtés pour incendie criminel.

Ribeirão Preto, une ville intérieure de 700 000 habitants, a été particulièrement touchée par les incendies. Certains résidents ont dû évacuer leur domicile en raison des incendies. Une épaisse fumée a envahi de vastes parties de la région, selon les médias. Les autorités ont recommandé aux personnes atteintes de problèmes respiratoires de rester à l'intérieur et de garder leurs fenêtres fermées.

Des vidéos circulant sur Internet ont montré Ribeirão Preto enveloppée dans une épaisse couche de fumée samedi. Un passant, portant un masque facial, a commenté : "C'est apocalyptique. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de fumée - on ne peut même pas voir la ville, et il est cinq heures de l'après-midi."

Vendredi, deux travailleurs d'usine ont perdu la vie à Urupês, au nord de São Paulo, en tentant de contenir les flammes, selon les rapports officiels. Le gouverneur Tarcisio de Freitas a annoncé une aide financière totale de 10 millions de reais (environ 1,6 million d'euros) pour les agriculteurs touchés par les incendies. Selon les statistiques officielles, des dizaines de têtes de bétail ont été brûlées sur une ferme à San Antonio do Aracangua.

Selon les données de l'Institut national de recherche spatiale (Inpe) du Brésil, qui surveille l'activité satellite, 3175 incendies ont été signalés dans l'État de São Paulo entre le 1er et le 23 août. Depuis 1998, aucun autre incendie n'a été signalé dans l'État en août, selon un rapport de l'agence de presse Agência Brasil.

Les incendies de forêt sévères affectent également d'autres régions du Brésil, notamment la région amazonienne, le Pantanal et la savane du Cerrado. La saison des incendies de forêt au Brésil dure généralement de juin à octobre. Les zones déforestées sont souvent incendiées pour créer de nouveaux pâturages et terres agricoles pour la culture du soja. Cette année, la situation a été aggravée par une sécheresse sévère, que les experts attribuent au phénomène météorologique El Niño et au changement climatique.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation concernant les incendies de forêt en cours au Brésil et leur impact sur l'environnement. L'Union européenne a exhorté le gouvernement brésilien à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les incendies et protéger la forêt amazonienne, un écosystème d'importance mondiale.

