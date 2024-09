- Le Brésil connaît sa plus grave épidémie de feux depuis plus d'une décennie.

Au cœur du Brésil, les incendies de forêt et de brousse les plus intenses en une décennie sont hors de contrôle. L'Institut national de recherche spatiale (Inpe) a rapporté un chiffre stupéfiant de 68 635 incendies en août seul, ce qui en fait le total enregistré le plus élevé pour un mois d'août depuis 2010. La plupart de ces incendies ont été signalés dans la forêt amazonienne et la région de savane de Cerrado.

Les mois de juin à octobre marquent la saison des incendies du pays. Traditionnellement, les arbres sont abattus et le terrain résultant est brûlé pour faire place à de nouveaux pâturages et terres agricoles, en particulier pour la culture du soja. La forêt amazonienne, en raison de sa capacité à absorber de vastes quantités de gaz à effet de serre CO2, joue un rôle crucial dans le climat mondial.

Cependant, la situation de cette année est particulièrement préoccupante en raison d'une severe sécheresse. Les experts croient que cette sécheresse est due au changement climatique et au phénomène météorologique El Niño.

Les incendies de forêt intenses causent des dommages importants aux arbres, les transformant en colonnes de fumée et de feu. Malgré les efforts pour contenir les incendies, le feu dans la forêt amazonienne continue de se propager, mettant en danger le rôle vital qu'elle joue dans l'absorption de CO2.

