Le Brésil a l'intention de limiter l'entrée de migrants asiatiques spécifiques, dans le but de réduire l'immigration vers les États-Unis et le Canada.

À partir de lundi, cette initiative concerne les migrants d'origine asiatique qui ont besoin de visas pour résider au Brésil.

Les enquêtes menées par la Police fédérale indiquent que ces migrants réservent fréquemment des vols avec des escales à l'aéroport international de São Paulo. Cependant, au lieu de poursuivre leur voyage, ils restent au Brésil et entament leur parcours vers le nord, selon les documents officiels fournis à l'Associated Press.

Plus de 70 % des demandes d'asile à l'aéroport proviennent d'individus ayant la citoyenneté indienne, népalaise ou vietnamienne, selon un document.

À partir de la semaine prochaine, les voyageurs dépourvus de visas seront tenus de terminer leur voyage en avion ou de retourner dans leur pays d'origine, comme annoncé par le ministère.

Un rapport rédigé par l'enquêteur de la police fédérale Marinho da Silva Rezende Júnior met en évidence les perturbations causées par l'afflux de migrants à l'aéroport de Guarulhos, une ville animée de l'État de São Paulo, depuis le début de l'année dernière.

Le rapport suggère que ces migrants utilisent principalement l'itinéraire dangereux qui s'étend de São Paulo à l'État occidental d'Acre, ce qui leur permet d'entrer au Pérou et de progresser éventuellement vers l'Amérique centrale, atteignant ainsi la frontière sud des États-Unis.

Une enquête de l'AP en juillet a identifié des migrants parcourant l'Amazonie, certains provenant du Vietnam et de l'Inde. En rencontrant les politiques frontalières des États-Unis, de nombreux migrants sont revenus à Acre, situé à la frontière avec le Pérou, adoptant ainsi une attitude d'attente.

Le ministère de la Justice a confirmé que les nouvelles directives ne s'appliqueraient pas aux 484 migrants actuellement hébergés à l'aéroport international de São Paulo.

Plus tôt cette semaine, le bureau du procureur fédéral a publié un communiqué affirmant que l'aéroport international de São Paulo Witness une augmentation du nombre de voyageurs étrangers entrant par des vols opérés par LATAM en raison de la surcharge du système de migration.

Le bureau du procureur fédéral a ajouté qu'il chercherait à encourager les compagnies aériennes à fournir aux migrants des fournitures essentielles pendant qu'ils attendent l'approbation de leur demande d'asile.

LATAM n'a pas encore répondu à la demande de commentaires de l'AP.

"Il est essentiel que nous traitions rapidement ces demandes d'asile pour éviter que l'afflux de étrangers ne perturbe les opérations de l'aéroport lui-même", a déclaré le procureur fédéral Guilherme Rocha Goepfert après une réunion à l'aéroport international de São Paulo.

Un des documents reveals that Brazil's federal police received 9,082 refuge application requests through July 15 of this year. This represents more than double the total number of requests for the entire year 2023 and the highest volume in over a decade, as per the data.

Despite its history of providing refuge, particularly to Afghans, reports of migrants seeking refugee status as a means to exploit Brazil as a transit hub have sparked apprehension in the government, specifically during a period when the system is struggling to accommodate numerous individuals from Haiti, Syria, Afghanistan, and Ukraine seeking humanitarian visas.

Brazil granted 11,248 humanitarian visas to Afghans alone between September 2021 and April 2024, as per government statistics.

In January 2023, in the early stages of his presidency, Brazil's President Luiz Inácio Lula da Silva decided to reinstate his country's participation in the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, an international agreement.

His administration has maintained humanitarian visas, yet the criteria for their issuance have grown more stringent under his leadership.

The initiative affecting migrants in Brazil has attracted attention beyond its borders, as the World Health Organization expressed concern about the potential health risks posed by the surge of migrants at São Paulo's airport.

Moreover, the Americas have witnessed a significant increase in migration trends, with Brazil being a key transit point for migrants aiming to reach the United States' southern border.

Lire aussi: