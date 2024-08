Le bref repos de 15 minutes du FC Bayern à Wolfsburg ne sera pas un problème.

Pour lancer leur campagne pour reconquérir le titre tant convoité, le Bayern Munich a entamé la saison de Bundesliga avec une victoire palpitante 3-2 face à Wolfsburg. Malgré avoir été brièvement distancé, ils ont finalement remporté la victoire, au grand plaisir des 30 000 fans présents dans le stade Volkswagen Arena à guichets fermés.

Jamal Musiala a ouvert le score avec une superbe action sur l'aile droite. Cependant, Wolfsburg a répliqué avec deux coups de force de Lovro Majer, dont un penalty (47e) et un autre suite à une erreur de Min-Jae Kim (55e).

Pourtant, la résilience a prévalu, et un but contre son camp de Jakub Kaminski (65e) et une frappe chirurgicale de Serge Gnabry (82e) ont permis à Munich de renverser la situation.

Les attentes étaient élevées pour le nouvel entraîneur Vincent Kompany, et les conditions étaient favorables. "Rapporter le trophée à Munich" était l'injonction unanime, insistait Max Eberl, le directeur sportif, lors de son interview sur DAZN.

Le début a été quelque peu chancelant, avec Wolfsburg affichant une défense tenace. Il a fallu huit minutes à Serge Gnabry pour manquer de briser l'égalité, avant que Harry Kane (11e) et Joshua Kimmich (13e) ne se heurtent aux spectaculaires arrêts de Kamil Grabara, le gardien de but de Wolfsburg.

Cependant, Munich a réussi à briser les chaînes lorsque le dynamique latéral droit Sacha Boey a percé sur l'aile, offrant à Musiala l'opportunité de marquer. Gnabry a manqué une autre occasion juste avant la mi-temps, laissant Munich avec un léger désavantage dans un match serré.

La tactique de Kompany, basée sur la marque individuelle, a payé en première mi-temps. Cependant, la deuxième moitié a connu un renversement de situation spectaculaire. Après avoir été fauché par Boey dans la surface de réparation, Majer a envoyé un puissant tir sur la gauche, manquant de peu la conversion. Cependant, son penalty suivant était imparable, égalisant pour Wolfsburg.

Le momentum a basculé dramatiquement, avec Majer démontrant un talent exceptionnel pour finalement inscrire le but de la victoire pour Wolfsburg. Le tir de Musiala sur l'aile droite a failli étendre l'avance (57e), mais il est passé juste à côté.

En réponse à ce retournement de situation, Thomas Müller est entré en jeu à la 65e minute, atteignant un exploit extraordinaire en prenant la place de joueur le plus capé de Munich, avec 709 apparitions. Presque instantanément, un coup de tête de Kane a forcé Kaminski en un but contre son camp, égalisant sur l'aile droite, avec Gnabry scellant la victoire.

