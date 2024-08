Le breakdancer australien Raygun qualifie la haine de " dévastatrice ".

Après sa performance aux Jeux olympiques, la breakdancer Rachael Gunn est devenue la risée des réseaux sociaux. La quadragénaire est largement moquée pour sa routine "à la kangourou". Sur Instagram, Gunn affirme avoir "donné tout ce qu'elle avait" pour sa performance.

La breakdancer australienne Rachael Gunn, qui est rapidement devenue un phénomène internet lors des Jeux olympiques de Paris avec ses mouvements uniques, a exprimé sa déception face aux réactions en ligne. Dans une vidéo Instagram, la quadragénaire a déclaré que les réactions qu'elle avait reçues étaient "très dévastatrices". "Je suis ravie d'avoir apporté un peu de joie dans vos vies, mais je n'avais pas réalisé que cela ouvrirait également la porte à autant de haine", a-t-elle ajouté.

Elle a pris la compétition très au sérieux, a-t-elle poursuivi dans sa vidéo. "J'ai tout donné pour me préparer pour les Jeux olympiques, et j'ai tout donné."

La performance olympique de Rachael Gunn ne sera pas retenue pour ses mérites sportifs. Cependant, l'Australienne est devenue un phénomène internet lors du premier concours de breakdance aux Jeux olympiques. Avec zéro point, elle était la dernière des 16 concurrents - et les réseaux sociaux se sont déchaînés sur son style inhabituel et simple. Un utilisateur de X a écrit au sujet de sa performance : "C'est incroyable qu'elle ait réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques. N'y a-t-il pas de meilleurs danseurs en Australie ?"

"Je fais mon truc"

Gunn a roulé sur le sol et sautillé comme un kangourou lors de sa performance. Elle a pris le score des juges avec philosophie. "Toutes mes figures sont originales. La créativité est très importante pour moi, alors j'essaie de montrer mon art sur scène", a déclaré Gunn. "Parfois, ça parle aux juges, parfois non. Je fais mon truc, et c'est de l'art. C'est ça l'important."

À 36 ans, elle a presque deux fois l'âge de nombreux concurrents. Chez elle, elle est scientifique et enseignante. "L'année dernière, beaucoup de mes étudiants ne croyaient pas que je m'entraînais pour les Jeux olympiques. Ils ont été plutôt surpris quand ils ont tapé mon nom sur Google et ont découvert que j'étais qualifiée", a déclaré Gunn.

Le Comité olympique australien (AOC) a condamné une pétition en ligne anonyme visant Gunn, la qualifiant de "agaçante, trompeuse et harcelante". Gunn n'est simplement qu'une athlète qui a participé à l'événement de qualification et l'a remporté.

Malgré les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, Rachael Gunn continue de cultiver sa créativité et son style unique, partageant régulièrement sur Instagram son amour pour le breakdance. Dans un post, elle a fièrement déclaré : "J'ai tout donné pour vous offrir cette performance."

Malheureusement, la performance de Rachael Gunn aux Jeux olympiques, qui lui a valu zéro point et d'être qualifiée de "à la kangourou" par les critiques, a entraîné un afflux de commentaires haineux sur les plateformes de réseaux sociaux comme Twitter et Instagram.

Lire aussi: