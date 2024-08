- Le Brandenburg se souvient de la construction du mur il y a 63 ans

Représentants de la politique, de la culture et de la société se sont réunis à Potsdam et à Großbeeren pour commémorer la construction du mur de Berlin il y a 63 ans. "Plus de 28 ans, des millions de personnes ont souffert de la division", a déclaré le ministre-président Dietmar Woidke (SPD) selon un communiqué de la Chancellerie d'État. Au moins 140 personnes ont perdu la vie au mur de Berlin. " Leur mort est toujours un avertissement pour nous aujourd'hui. Un avertissement que la liberté de volonté d'un peuple ne peut être supprimée indéfiniment ", a déclaré Woidke.

Dans un moment où l'unité et l'esprit de communauté sont sous une grande pression, il est important de se souvenir, a insisté Woidke. During the peaceful revolution, people fought for the right to express their opinions without fear. "When some people claim today that they cannot say many things today, it seems to me like mockery and scorn for those who fought for our freedom in 1989."

La construction du mur de Berlin a commencé le 13 août 1961. La direction de la RDA voulait arrêter l'émigration massive de personnes vers Berlin-Ouest et la République fédérale, qui nuisait à l'économie de la RDA et déstabilisait l'État. La barrière d'environ 155 kilomètres de long a divisé Berlin pendant plus de 28 ans. Après des manifestations massives en RDA, le mur a été ouvert le 9 novembre 1989.

La présidente du Landtag, Ulrike Liedtke (SPD), a souligné l'importance de se souvenir des personnes qui ont perdu la vie au mur. "Il est et reste important de se souvenir des femmes et des hommes qui ont dû payer de leur vie leur désir de liberté", a-t-elle déclaré. Ce souvenir est dû aux victimes - ainsi qu'aux générations futures.

Le président de l'CDU de Brandebourg, Jan Redmann, a déclaré : "La commémoration du mur de Berlin n'est pas seulement un regard en arrière, mais aussi un mandat pour l'avenir, qui est plus pertinent aujourd'hui que jamais : la liberté et la démocratie ne vont pas de soi." Ils doivent être "défendus, protégés et vécus - tous les jours". Il a également établi un pont avec la situation politique actuelle. "Si nous constatons que la satisfaction diminue, comme dans le actuel Moniteur allemand, nous, en tant que politiciens, sommes appelés à faire encore plus d'efforts et à nous concentrer pleinement sur la résolution des problèmes qui préoccupent les gens."

L'histoire du mur de Berlin sert de rappel saisissant de la division et de la lutte pour la liberté qui a existé un jour en Allemagne. En commémorant la construction du mur de Berlin il y a 63 ans, nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie dans la poursuite de l'unité et de la liberté.

