- Le boycott de Tesla par Rossmann: comment dm et d'autres entreprises réagissent

Rossmann : la chaîne de pharmacies annonce publiquement ne plus acquérir de véhicules Tesla pour sa flotte

Mardi, la chaîne de pharmacies Rossmann a publiquement annoncé sa décision de ne plus acquérir de véhicules chez Tesla pour sa flotte d'entreprise. Rossmann n'est pas la première entreprise à se détourner de Tesla et ne sera probablement pas la dernière.

Des enquêtes menées par Capital ont révélé que d'autres entreprises allemandes ont déjà pris leurs distances avec le constructeur américain.

dm également peu enthousiaste envers Tesla

dm, concurrent direct de Rossmann, a déclaré à Capital qu'ils avaient récemment testé trois Tesla dans leur flotte. Cependant, Martin Dallmeier, membre du directoire de dm, a déclaré qu'ils avaient déjà décidé de ne pas ajouter plus de véhicules Tesla à leur flotte, indépendamment des récents rapports. L'entreprise n'a pas commenté si les actions d'Elon Musk ont joué un rôle dans leur décision.

La marque de supermarché bio Alnatura n'a pas non plus l'intention d'acquérir de véhicules Tesla et n'en a actuellement aucun dans sa flotte. Le détaillant outdoor Vaude, basé sur le lac de Constance, a déjà la plupart de sa flotte de véhicules électriques chez d'autres marques que Tesla. Vaude a déclaré à Capital qu'ils avaient décidé de ne pas choisir Tesla pour leur prochaine commande en avril 2024. "Nous évaluons en continu nos partenariats dans la chaîne d'approvisionnement et continuerons d'examiner Tesla", a écrit l'entreprise.

Selon le Center Automotive Research, il y a environ 170 000 Tesla immatriculées en Allemagne, avec environ un tiers immatriculées auprès d'entreprises, mais il s'agit principalement de petites entreprises plutôt que de corporations. Cela est probablement dû aux conditions défavorables de Tesla pour les clients corporatifs.

Le géant du logiciel SAP a cité les prix instables de Tesla comme raison de sa décision de mettre fin à l'utilisation de véhicules Tesla en février et n'a pas changé sa position, a déclaré un porte-parole à Capital. "La sélection de la gamme de marques dans la flotte SAP est une décision stratégique d'entreprise", a déclaré l'entreprise. "Nous avons un portefeuille diversifié et attrayant de fabricants et de modèles que nous examinons et ajustons en continu". En Allemagne, Tesla ne faisait pas partie de l'offre, et dans le monde entier, Tesla représentait moins de deux pour cent de la flotte, qui compte Nearly 30 000 véhicules.

Les banques environnementales regardent X avec scepticisme

D'autres corporations allemandes qui cherchent à avoir une image durable sont plus prudentes avec les détails spécifiques. Deutsche Bank et Siemens ont refusé de commenter les fabricants individuels lorsque Capital a demandé. Siemens a simplement mentionné qu'elle proposait plusieurs fabricants de véhicules dans sa flotte d'entreprise.

L'Umweltbank n'a pas de flotte propre, mais a noté qu'elle n'était plus active sur la plateforme X en raison de ses préoccupations quant à son développement. La GLS Bank a également quitté la plateforme l'année dernière, invoquant une incompatibilité avec ses valeurs socio-écologiques.

En 2023, la GLS Bank a également déclaré que les déclarations d'Elon Musk et les violations du réseau concernant la liberté d'expression et le populisme posaient problème. "La désinformation, l'anti-humanisme et l'anti-démocratie, la diffamation et la distorsion des faits ont trouvé une place ici que nous ne pouvons pas accepter", a déclaré Rouven Kasten de la GLS Bank.

Capital a appris qu'il y avait au total 15 véhicules électriques dans la flotte de la GLS Bank, dont un Tesla. Un porte-parole a déclaré qu'ils évaluent le Tesla en fonction de la qualité, de l'efficacité et des aspects de durabilité. Il n'y a actuellement pas de projets d'acquisition supplémentaires.

Face aux préoccupations soulevées par les banques environnementales, d'autres corporations cherchant une image durable évaluent également leurs partenariats avec Tesla plus soigneusement. several companies, including dm and Vaude, have decided not to add more Tesla vehicles to their fleets.

Les rapports suggèrent que d'autres entreprises allemandes, comme Rossmann, se sont également éloignées de Tesla, invoquant des conditions défavorables pour les clients corporatifs comme l'une des raisons.

Lire aussi: