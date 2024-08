Le boxeur Khelif remporte l'or olympique

Imane Khelif est la championne olympique de boxe. L'Algérienne, exclue des championnats du monde 2023 pour avoir prétendument échoué à un test de genre, a fait face à l'hostilité lors du tournoi de Paris, en particulier en ligne. Cependant, l'Algérienne reste déterminée et a remporté l'or contre la Chinoise Liu Yang.

La boxeuse algérienne Imane Khelif a remporté l'or aux Jeux olympiques, mettant fin à deux semaines de débats houleux sur son genre. En finale de la catégorie des 66 kg, la jeune femme de 25 ans a remporté facilement contre la championne du monde chinoise Yang Liu dans le temple du tennis Philippe Chatrier rénové, devant environ 14 000 spectateurs. C'est le plus grand exploit de sa carrière.

C'est la deuxième médaille d'or pour l'Algérie à Paris, après la victoire de la gymnaste Kaylia Nemour aux barres asymétriques, et la deuxième médaille d'or olympique en boxe pour l'Algérie, après la victoire de Hocine Soltani dans la catégorie des poids plumes aux Jeux de Atlanta 1996.

Les débats autour de Khelif ont été intenses tout au long des Jeux. Après son combat inaugural contre l'italienne Angela Carini le 1er août, qui s'est soldé par la défaite de Carini en seulement 46 secondes, la question est devenue politique. Le CIO et son président Thomas Bach ont été contraints de publier un communiqué. La IBA, le corps dirigeant du monde de la boxe non reconnu par le CIO, a organisé une conférence de presse bizarre.

During it, the controversial IBA president Umar Kremlev claimed that Khelif and Taiwanese boxer Lin Yuting, who also fought for gold on Saturday, are biologically male, according to tests. The IBA had excluded Khelif from the 2023 World Championship final, where she would have faced Yang.

The IOC does not recognize the IBA's test results and called the federation's actions unserious. "There was never any doubt" that Khelif and Lin "are women," said IOC president Thomas Bach. On social media, Khelif became the target of unsavory pseudopolitical discussions and harsh criticism.

