Le boxeur Imane Khelif va gagner l'or dans le grand combat

L'histoire grotesque se termine en or : outre la joie et le soulagement, la boxeuse persécutée Imane Khelif ressent également de la satisfaction après sa victoire finale. L'Algérienne répond aux controverses qui l'entourent ainsi qu'à celles d'une deuxième boxeuse de Taïwan.

À Alger, des feux d'artifice ont peint le ciel de rouge, dans sa ville natale, sa famille et ses voisins ont fièrement célébré devant un grand écran, et Imane Khelif a riposté à Paris. "J'ai donné la plus belle réponse à tous ceux qui étaient contre moi et ont mené une campagne malveillante", a déclaré la boxeuse après sa victoire à Roland Garros : "Ma réponse est la médaille d'or."

Après sa victoire claire par points en finale de la catégorie des moins de 66 kg contre la championne chinoise Yang Liu, la jeune femme de 25 ans a été portée hors du ring sur les épaules de ses coéquipiers sous les acclamations tonitruantes. Avec la médaille autour du cou, Khelif a frappé fort peu après minuit - et a choisi des mots durs après presque deux semaines de discussions malheureuses sur son genre.

"Ceux qui sont contre moi sont des ennemis du succès", a-t-elle déclaré, en insistant : "Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux, une femme comme les autres. Je suis née femme, j'en ai toujours été une, et je n'ai combattu que contre des femmes. J'espère qu'il n'y aura plus jamais de telles attaques." Cependant, quelques secondes seulement après sa victoire olympique, cela a continué sur les réseaux sociaux : "Un homme a remporté l'or féminin aux Jeux olympiques", "C'est un homme", et des commentaires similaires ont été publiés sur X.

Dans sa petite ville natale de Biban Mesbah, où ses voisins ont allumé des feux d'artifice, son père Omar Khelif a fièrement déclaré aux journalistes : "C'est la victoire de l'Algérie." À Alger, où des milliers de personnes célébraient dans les rues, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré : "Nous sommes tous fiers de toi, ton or est l'or de l'Algérie."

La IBA réagit avec une conférence de presse grotesque

La controverse entourant Khelif, qui faisait rage dans le monde de la boxe, a atteint son apogée avec le début des Jeux. Depuis son premier combat le 1er août contre l'italienne Angela Carini, qui a jeté l'éponge après 46 secondes, la question est devenue politique. Le CIO et son président Thomas Bach se sont sentis obligés de publier un communiqué public. La IBA, non reconnue par le CIO, a réagi avec une conférence de presse grotesque.

During it, the controversial IBA president Umar Kremlev claimed that Khelif and Taiwanese Lin Yuting, who also boxed for gold on Saturday, were biological men, as tests had shown. The IBA had excluded Khelif from the 2023 World Championship final, where she would have faced her Paris final opponent Yang. The IOC does not recognize the IBA's test results and called the association's actions unserious. "There was never any doubt" that Khelif and Lin "are women", Bach said.

Following the controversy, Imane Khelif firmly stated, "My triumph at Roland Garros is my answer to those who questioned my gender." Despite her Olympic victory, harsh comments persisted on social media, with people claiming, "A man won women's gold at the Olympics."

In response to the IBA's provocative press conference, IOC president Thomas Bach dismissed their test results, declaring, "There was never any doubt that Khelif and Lin are women."

Lire aussi: