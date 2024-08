Le boxeur de bronze Tiafack veut le rendre "en forme" dans le futur

En demi-finale des Jeux Olympiques, Nelvie Tiafack reçoit une rude réalité. Mais l'atmosphère dans l'arène de tennis de Paris Roland Garros enchante le poids super-lourd. Parmi les professionnels, le jeune homme de 25 ans souhaite maintenant "faire plus de bruit".

Même sans l'entrée en finale espérée, la présence de Tiafack sur le prestigieux Court Philippe-Chatrier devant environ 14 000 spectateurs a attisé son désir pour sa carrière professionnelle à venir. "Absolument, c'est vraiment mon truc", a déclaré le poids super-lourd : "J'ai trouvé ça très excitant de boxer devant un si grand public, et j'espère que c'était un avant-goût de ce qui m'attend en tant que professionnel."

Le jeune homme de 25 ans a subi une défaite méritée lors de son dernier combat amateur. En demi-finale olympique de la catégorie poids supérieure à 92 kg, le natif de Cologne n'a pas fait le poids face au champion olympique de Tokyo, Bakhodir Jalolov, qui a remporté la victoire à l'unanimité des points. Tiafack avait déjà décroché la médaille de bronze, les perdants des demi-finales partageant la troisième place aux Jeux Olympiques.

Jalolov, qui a déjà disputé 14 combats professionnels sans défaite, a fait preuve de beaucoup plus de maturité technique et tactique. "Parmi les professionnels, je vais continuer à travailler sur ma puissance. Mes coups feront aussi plus de bruit qu'ici, où c'est plus une question de vitesse et de nombre de coups", a déclaré Tiafack, sans aucun doute sur sa capacité à percer parmi les professionnels.

Le champion d'Europe 2022 n'a pas encore révélé s'il commencerait sa carrière professionnelle en Angleterre ou en Amérique. Mais le natif du Cameroun est clair : il est "aussi un fighter intéressant pour les masses". La boxe amateur allemande a "sauvé ses fesses" à plusieurs reprises, a déclaré le puissance, "j'espère que quelqu'un d'autre peut maintenant prendre ma place". Mais beaucoup de choses doivent changer dans l'Association allemande de boxe, surtout plus de financement doit aller aux talents. Et le sport doit être inclus dans le programme olympique pour Los Angeles 2028. "Si la boxe n'est pas olympique, la boxe est morte. C'est simple", a déclaré Tiafack.

Pour l'instant, la boxe n'est pas incluse dans le programme olympique pour 2028. Le Comité olympique international souhaite changer cela uniquement en coopération avec une fédération fiable en tant que partenaire. L'Association mondiale de boxe, fondée l'année dernière, peut espérer obtenir le feu vert.

Malgré l'absence de la médaille d'or souhaitée, Tiafack a trouvé de la joie dans le grand public et l'arène de section transversale circulaire, attisant son ambition pour la boxe professionnelle. Dans sa carrière professionnelle, il vise à faire

