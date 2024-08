Le Boucher de Chan Junis n' a rien à perdre.

Il y a une vingtaine d'années, des médecins israéliens lui ont sauvé la vie, il a passé des décennies en prison, Jihia Sinwar est maintenant le leader politique de Hamas. Que veut le cerveau présumé du 7 octobre, qui dirige le groupe terroriste depuis une cachette souterraine?

Pendant deux jours, les officiels de Hamas ont négocié à Doha pour la succession de leur leader politique après la mort d'Ismail Haniyeh dans une attaque à Téhéran. Plusieurs options ont été discutées, selon la BBC, mais finalement la figure la plus en vue et la plus controversée a été choisie : Jihia Sinwar, qui était précédemment le chef du groupe terroriste dans la bande de Gaza et, selon Israël, le cerveau des attaques du 7 octobre.

Le changement de leadership ne modifie pas immédiatement les priorités d'Israël, car Sinwar est déjà en tête de la liste des cibles. L'armée israélienne l'a qualifié de "mort-vivant" après le 7 octobre, et le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a écrit sur X après la promotion de Sinwar que c'était "une autre raison pressante de l'éliminer rapidement et d'effacer cette organisation ignoble de la surface de la terre".

Cependant, la chasse à Sinwar s'avère difficile pour Israël. Bien que la bande de Gaza ressemble à un désert, Sinwar dirige Hamas depuis lunderground. Depuis le 7 octobre, il n'a fait aucune apparition publique et est probablement caché dans le système de tunnels étendu sous la bande côtière. Lorsque l'armée a capturé la ville natale de Sinwar, Khan Yunis, en février, elle a publié des images d'un abri souterrain abandonné avec une douche, une cuisine et un coffre-fort rempli d'argent, où Sinwar et sa famille sont censés avoir vécu.

Haniyeh était vu comme un pragmatique

C'est ce qui le distingue de son prédécesseur Haniyeh, qui menait une vie confortable à Doha, la capitale du Qatar, jusqu'à sa mort. Haniyeh a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan à Istanbul et s'est rendu à Téhéran pour l'investiture du président iranien Massoud Peseschkian, ce qui a finalement causé sa perte. Parmi les diplomates, Haniyeh était vu comme un pragmatique et relativement modéré. "Ils ont tué Haniyeh, la personne flexible qui était ouverte aux solutions. Maintenant, ils doivent traiter avec Sinwar et la direction militaire", a déclaré un officiel de Hamas à la BBC.

Bien que Haniyeh soit le numéro un officiel de Hamas, Sinwar avait toujours le dernier mot, selon les agences de renseignement américaines, comme rapporté par le "New York Times". Sa position intransigeante dans les négociations sur la guerre de Gaza est censée être une raison decisive pour laquelle un accord n'a pas encore été conclu. Selon le magazine "New Yorker", Sinwar ne communique qu'avec des notes et des messagers, de peur d'être localisé par l'armée israélienne. Parfois, il fallait plusieurs jours pour que l'approbation ou le refus de Sinwar atteigne les négociateurs.

Malgré sa position prépondérante dans Hamas, l'élection de Sinwar n'était pas une évidence. Par le passé, le groupe terroriste a fait preuve de prudence en stationnant son leadership du politburo à l'étranger pour rester opérationnel en cas d'attaques sur la bande de Gaza. Des luttes factionnelles internes ont précédé le vote à Doha, selon le "Neue Zürcher Zeitung". L'ancien chef de Hamas, Khaled Mashal, aurait essayé d'empêcher l'élection de Sinwar. Selon le rapport, Mashal veut réduire l'influence iranienne dans Hamas et est plus aligné sur les États du Golfe, mais a dû céder aux forces pro-iraniennes dans la direction. Maintenant, tout le pouvoir est concentré entre les mains de Sinwar. Un homme qui n'a plus rien à perdre.

Le sexagénaire a dédié sa vie à la lutte contre Israël. Ses parents sont d'Ashkelon, l'actuel Israël. La guerre arabo-israélienne de 1948 et l'expulsion massive de centaines de milliers de Palestiniens ont fait d'eux des réfugiés. Sinwar a grandi dans un camp de réfugiés à Gaza, a étudié l'arabe à l'université et a été emprisonné pour la première fois à l'âge de 19 ans pour "activités islamiques".

Sinwar appartient à la première génération de Hamas, maintenant une relation étroite avec son fondateur, Ahmad Yasin, jusqu'à sa mort. Dans les années 80, il commandait un département de sécurité interne chargé d'identifier et de punir brutalement les collaborateurs avec les occupants israéliens, lui valant le surnom durable de "Boucher de Khan Yunis".

Sinwar était responsable de nombreux "meurtres brutaux" à cette époque, selon le journaliste israélien Ehud Yaari, qui l'a interviewé quatre fois. "Certains d'entre eux de ses propres mains, et il en était fier et en parlait avec moi et d'autres", a déclaré Yaari à la BBC. En 1988, Israël l'a condamné à quatre peines de prison à vie pour le meurtre de plusieurs Palestiniens et l'enlèvement planifié de soldats israéliens. Des documents judiciaires obtenus par The New Yorker suggèrent qu'il considérait déjà ce dernier comme un moyen efficace de faire pression sur Israël pour libérer les prisonniers palestiniens.

Une "figure étrange, complexe"

Pendant que Sinwar était en prison, le gouvernement israélien a évalué son caractère. Il était décrit comme "cruel, autoritaire, influent et équipé d'aptitudes inhabituelles telles que l'endurance, la ruse et la manipulation, avec peu de satisfaction". Il avait également la capacité de galvaniser les foules. Bien que Yaari soit certain que Sinwar est un psychopathe, il met en garde contre le simple fait de dire "Sinwar est un psychopathe, un point c'est tout", car cela passerait à côté de cette "figure étrange et complexe". Sinwar est "extremement rusé et malin - un type qui sait allumer et éteindre le charme personnel".

Selon l'ancienne travailleuse de prison Betty Lahat, Sinwar est devenu plus radical en prison, devenant le porte-parole des prisonniers palestiniens et utilisant la violence contre les codétenus. Il a également étudié en profondeur la culture et l'histoire israéliennes, a appris l'hébreu couramment et a mémorisé des parties de la Torah. The New Yorker rapporte que Sinwar considérait la prison comme une "académie" où il pouvait apprendre la psychologie de l'ennemi.

Il est un individu très intelligent qui a investi dans son développement intellectuel et dans une profonde compréhension de la société israélienne, a déclaré Lahat au journal israélien "Maariv". "Il a mis en place des équipes en prison pour surveiller toutes les radios et télévisions israéliennes et suivre les politiciens. Ils écoutaient les analyses politiques et les évaluations diplomatiques."

Lorsqu'il a été diagnostiqué avec un cancer en prison, les médecins israéliens ont retiré sa tumeur cérébrale. Lahat lui a demandé s'il était reconnaissant, ce à quoi il aurait répondu que c'était simplement leur devoir. En 2011, il a été libéré après 24 ans - l'un des 1027 Palestiniens échangés contre un seul soldat détenu à Gaza.

De retour à Gaza, il s'est marié, a eu deux enfants et a rapidement gravi les échelons de la structure de pouvoir de Hamas. En 2015, les États-Unis l'ont placé sur leur liste de terroristes, et en 2017, il a été nommé chef militaire de Hamas dans la bande de Gaza. Initialement, il a utilisé un discours politique ambigu, parlant de réconciliation avec Fatah en Cisjordanie et d'une "résistance populaire pacifique" de la part de Hamas.

Cependant, Sinwar n'a jamais abandonné sa croyance en la militance et le terrorisme comme moyens viables. Lors d'un rassemblement à Gaza en décembre 2022, il a déclaré : "Nous viendrons à vous avec des roquettes sans fin, avec un déluge illimité de soldats, avec des millions de nos gens, comme une vague récurrente."

Hamas a qualifié l'attaque terroriste du 7 octobre, qui a entraîné plus de 1100 morts, de "débordement d'Al-Aqsa". Sinwar, l'architecte de la massacre, aurait anticipé la réponse d'Israël. Selon les responsables du renseignement israélien et américain cités par le New York Times, sa stratégie consiste à prolonger le conflit à Gaza jusqu'à ce que la réputation internationale d'Israël soit ternie et que sa relation avec son allié clé, les États-Unis, soit tendue.

En tant que Public Enemy Number One d'Israël, Sinwar est probablement conscient du risque d'être assassiné, même si la guerre se termine. Un responsable de Hamas a déclaré à la BBC que son élection était un "message de défi à Israël". Minutes après l'annonce, la branche militaire de Hamas a revendiqué le lancement d'une salve de roquettes depuis Gaza vers Israël.

La bande de Gaza sert de base d'opérations actuelle à Sinwar, ce qui la rend un emplacement difficile pour les agences de renseignement israéliennes de localiser et d'éliminer. Les élections internes à Doha, suite au décès d'Ismail Haniyeh, ont abouti à l'accession de Sinwar à la direction politique de Hamas dans la bande de Gaza.

Malgré les difficultés pour le retrouver, le militaire et le ministre des Affaires étrangères d'Israël ont publiquement exprimé leur souhait d'éliminer Sinwar, qu'ils considèrent comme une menace majeure en raison de son rôle dans les attaques du 7 octobre et de sa direction de Hamas.

Lire aussi: