Le Borussia Monchengladbach répond aux revers avec des objectifs inspirants

Après Mainz 05, FC St. Pauli, et TSG Hoffenheim, l'équipe de Bundesliga suivante à s'imposer lors du premier tour de la coupe a été Borussia Mönchengladbach. Un déficit initial et un penalty manqué n'ont pas entravé leur progression.

Erzgebirge Aue vs Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:1)

Un début prometteur avec des buts palpitants : Despite some resistance, Borussia Mönchengladbach a réussi à se qualifier pour le deuxième tour de la DFB-Pokal. L'équipe de Bundesliga a battu le club de troisième division Erzgebirge Aue 3:1 (1:1), marquant ainsi la 11ème victoire consécutive au premier tour. Le match a commencé par une série de buts excitants qui ont donné le ton pour une saison précédente difficile.

Franck Honorat (35.) a exécuté un coup de scorpion, tandis que Luca Netz (52.) a trouvé la cible avec un tir précis dans le coin. Alassane Plea (70.) a ajouté un autre but, donnant ainsi un avantage décisif en deuxième mi-temps. Erzgebirge Aue avait pris l'avantage en premier avec une attaque bien synchronisée, Mika Clausen marquant en 8ème minute. Juste avant la mi-temps, Julian Weigl de Gladbach a raté un penalty contre le capitaine de Aue, Martin Männel.

La saison a commencé difficilement pour Borussia, espérant des temps meilleurs à l'avenir. Ayant terminé 14ème la saison précédente, le club a sous-performé, mais l'entraîneur Gerardo Seoane a été conservé, gagnant tous les matchs de pré-saison et recrutant de nouveaux joueurs intéressants : le milieu de terrain Kevin Stöger (de Bochum) et l'attaquant Tim Kleindienst (de Heidenheim) ont tous deux joué samedi.

Erzgebirge Aue s'est avérée être un adversaire indésirable malgré son statut de club inférieur. Les Saxons avaient déjà remporté deux matchs de troisième division et ont démontré leur confiance dès le début. Via Borys Tashchy, le ballon est arrivé à Kilian Jakob, dont la passe a été finie avec une volée par Clausen. Après environ 30 minutes, Gladbach a trouvé son rythme, avec le coup de scorpion d'Honorat à neuf mètres marquant le début d'un match principalement joué devant le but des hôtes.

TSV Schott Mainz vs Greuther Fürth 0:2 (0:1)

Greuther Fürth a confirmé son statut de favori et s'est qualifié pour le deuxième tour. Ils ont battu 2:0 (1:0) le club de sixième division TSV Schott Mainz, avec 4 235 spectateurs au stade Bruchweg. Les buts ont été marqués par Dennis Srbeny (8ème minute) et Marlon Mustapha (82ème).

Les invités ont eu un avantage, avec l'outsider créant des occasions pour égaliser. Lennart Thum (19.) a manqué la meilleure occasion, ne parvenant pas à convertir depuis cinq mètres. L'attaquant de Fürth, Julian Green, a heurté le poteau. Malheureusement, son coéquipier Jomaine Consbruch a été contraint de sortir à cause d'un tacle brutal.

Bien qu'ils aient eu des difficultés à marquer, les invités sont restés optimistes jusqu'au coup de sifflet final, jouant courageusement. Cependant, Fürth a bien défendu et a finalement remporté la victoire avec le but de Mustapha, éliminant ainsi les courageux hôtes de la compétition.

