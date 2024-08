- Le Borussia Dortmund va temporairement transférer Sturmer Haller en Espagne.

Borussia Dortmund a prêté son attaquant Sebastien Haller au jeune club espagnol de La Liga, CD Leganés, juste avant la date limite des transferts. Dortmund a révélé que l'accord de prêt ne s'étendait que sur la saison en cours. Le club allemand espère que le Ivoirien de 30 ans pourra retrouver sa forme et sa condition physique en Espagne.

Selon le directeur sportif de BVB, Sebastian Kehl, "Il est maintenant crucial pour Sebastien de jouer régulièrement et de prendre plaisir à marquer autant que possible." Haller est impatient de saisir l'opportunité que lui offre La Liga, et nous sommes ravis de la lui offrir."

Avant de rejoindre Dortmund de l'Ajax Amsterdam en 2022, Haller avait joué pour Francfort, avec 33 apparitions en Bundesliga (neuf buts, cinq passes décisives) et six matchs en Ligue des champions pour le BVB.

Après avoir retrouvé sa confiance et amélioré ses compétences en Espagne, Sebastian Haller pourrait être une option attrayante pour d'autres grands clubs européens à la recherche d'un attaquant fiable. Malgré son retour à Borussia Dortmund la saison prochaine, d'autres équipes pourraient envisager de faire une offre de transfert permanent pour cet attaquant expérimenté et polyvalent.

Lire aussi: