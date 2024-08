- Le Borussia Dortmund réalise un bénéfice de plus de 44 millions d'euros

Borussia Dortmund, membre de la Bundesliga, a réalisé un bénéfice après impôts de 44,3 millions d'euros lors de l'exercice financier 2023/2024. Il s'agit du deuxième meilleur résultat de l'histoire du club, comme l'a annoncé le PDG Hans-Joachim Watzke lors de la conférence de presse sur les résultats à Dortmund. Le BVB n'avait enregistré un profit comparable qu'en 2013, suite à sa participation à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA et à la vente de Mario Götze au Bayern Munich. La société, cotée à la SDax, a enregistré un chiffre d'affaires de 607 millions d'euros à la fin juin, y compris les transferts d'environ 98 millions d'euros. En raison de nouvelles règles comptables, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA doit désormais publier séparément le chiffre d'affaires et les transferts. Sans ventes de joueurs comme Jude Bellingham à Real Madrid, le chiffre d'affaires du BVB s'élevait à 509,1 millions d'euros. L'année précédente, le chiffre d'affaires total, y compris les transferts, s'élevait à 515,4 millions d'euros.

Watzke a souligné que la direction s'était fixée comme objectif à long terme d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros sans transferts en 2019, avant la pandémie de COVID-19. Cet objectif a maintenant été atteint. Le directeur financier Thomas Treß a annoncé que les actionnaires recevront un dividende pour la première fois depuis plusieurs années, six cents par action. "C'est ma 20ème conférence de presse sur les résultats, et l'une des plus satisfaisantes", a déclaré Watzke en présentant les chiffres.

En ce qui concerne le profit de plus de 44 millions d'euros, Watzke a déclaré : "Si les critiques disent que le bon résultat est uniquement dû au transfert de Bellingham et à la finale de Londres, ils ont raison. C'est notre cœur de métier. Cependant, cela ne peut pas être répété indéfiniment." Le chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros est également l'objectif pour les années à venir. Il est peu probable qu'un tel profit soit réalisé lors de la nouvelle saison. "Cela ne se produit qu'avec de gros transferts et des succès sportifs", a déclaré Watzke.

Sur le plan sportif, Watzke a exprimé un bon sentiment. Il était très satisfait de la politique de transferts, louant les nouveaux joueurs pour leur potentiel et le travail des personnes responsables, Lars Ricken et Sebastian Kehl.

L'"Association des actionnaires" a applaudi la brillante performance financière de Borussia Dortmund, le PDG mentionnant leur satisfaction d'avoir enfin atteint l'objectif à moyen terme fixé en 2019.

