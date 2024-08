- Le Borussia Dortmund préfère une liste réduite des équipes - Sahin discute du transfert de Brunner

Le manager de Borussia Dortmund, Nuri Sahin, a indiqué que des changements pourraient intervenir dans son équipe avant la clôture de la période des transferts le 30 août. "Je pense qu'il y aura encore des mouvements sur le côté des départs. Certains joueurs pourraient trouver difficile de s'intégrer avec les nouvelles recrues et la taille globale de l'équipe", a déclaré Sahin avant le match d'ouverture de la Bundesliga de Dortmund contre Eintracht Frankfurt à 18h15.

Les deux joueurs, l'attaquant Youssoufa Moukoko et le milieu de terrain Salih Özcan, sont pressentis pour être mis sur le marché des transferts. Aucun des deux joueurs n'a été titularisé lors du match de coupe de la semaine dernière contre Phoenix Lübeck. Concernant Moukoko, qui a récemment été associé à Betis Séville, Sahin a expliqué : "Je lui ai clairement exposé sa situation. Il ne sera pas facile pour lui d'obtenir du temps de jeu. Il veut jouer. C'est clair. Chaque joueur sait où il en est avec moi."

Sahin : "Nous ne pouvons rien promettre"

Le manager regrette mais accepte que Dortmund ait déjà perdu un jeune talent en la personne de Paris Brunner, qui a rejoint AS Monaco. "Nous ne pouvons rien promettre, ce club est trop grand. Que voulez-vous que je fasse ? Que je dise à quelqu'un : 'Si tu restes, tu seras dans l'équipe de départ.' Ça ne marche pas comme ça."

Un accord n'a pas été trouvé car Brunner n'était pas satisfait des perspectives qui lui ont été montrées. Le jeune joueur prometteur, élu meilleur joueur de la Coupe du monde U17, cherchait une place permanente dans l'équipe professionnelle, mais Dortmund n'a pas pu la garantir. Monaco, participant à la Ligue des champions, a prêté Brunner à Cercle Brugge pour une saison.

Absence de Guirassy

Serhou Guirassy, l'attaquant qui se remet bien d'une blessure au genou, est le seul absent de l'équipe. Sahin attend avec impatience son premier match en Bundesliga en tant qu'entraîneur de Dortmund : "Ce jour est spécial pour moi de deux manières. D'une part, ma fille fête son anniversaire, ce qui est un événement important pour moi. D'autre part, j'attends avec impatience le premier match à domicile en Bundesliga comme un enfant. Nous serons prêts."

Malgré la possible vente de l'attaquant Youssoufa Moukoko et du milieu de terrain Salih Özcan, le manager de Borussia Dortmund, Nuri Sahin, a mentionné que l'équipe première de BVB pourrait connaître des changements en raison des nouvelles recrues et de la taille globale de l'équipe, laissant entendre que BVB Borussia Dortmund (BVB) pourrait remplacer certains joueurs pour faire de la place aux nouveaux arrivants.

Dans une tentative pour garantir une place permanente dans l'équipe professionnelle, Paris Brunner, le jeune joueur prometteur élu meilleur joueur de la Coupe du monde U17, a opté pour rejoindre AS Monaco plutôt que Borussia Dortmund (BVB), laissant une place vacante dans l'équipe de Dortmund.

