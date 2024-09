Le Borussia Dortmund joue d'abord son jeu enchanté, assurant ensuite la victoire.

Au cours de la première mi-temps, Borussia Dortmund a dominé contre 1. FC Heidenheim, avec Karim Adeyemi en tête de file. Avec deux buts à son actif, une passe décisive et une prestation offensive solide, une victoire convaincante semblait à portée de main. Cependant, une décision de penalty controversée contre Dortmund a perturbé leur élan, et ils ont commencé à flancher dans les dernières minutes chaotiques. Justement au moment où tout semblait perdu, Emre Can est entré en jeu.

Réchauffé par le doublé d'Adeyemi, Dortmund était en tête du classement de la Bundesliga suite à une victoire de 4-2 (3-1) contre 1. FC Heidenheim. Despite quelques erreurs défensives, BVB a réussi à s'imposer grâce en partie à la performance exceptionnelle d'Adeyemi et au penalty tardif de Can, le capitaine. Cependant, Heidenheim s'est compliqué la tâche en laissant trop d'occasions et en commettant des erreurs. En marquant avec Marvin Pieringer (39') et Maximilian Breunig (74', penalty), Heidenheim a résisté vaillamment, mais a finalement subi sa première défaite de la saison et a perdu la tête du classement.

Dortmund démarre comme un feu follet

Dortmund est sorti du bloc en trombe, trouvant rapidement son rythme et combinant parfaitement ses passes. Le joueur national Pascal Groß (6') a manqué de peu une occasion précoce, mais Donyell Malen en a profité peu après. Le tir peu précis du Néerlandais a suffi pour tromper Kevin Müller, donnant l'avantage à BVB.

Imparable, Adeyemi a continué à terroriser la défense de Heidenheim, qui avait du mal à suivre l'attaque du joueur allemand. L'entraîneur Frank Schmidt a vu le match lui échapper depuis la touche, même le régulier Paul Wanner n'a pas réussi à reprendre le contrôle.

Malgré une brève percée dans la défense de BVB grâce à une tête bien placée de Marvin Pieringer sur un coup franc, l'avantage de Dortmund n'a été que de courte durée. La rapide réponse d'Adeyemi avec un but personnel (17'), couplée à une contre-attaque éclair de Dortmund aboutissant à un troisième but (37'), a rendu le premier but concédé de la saison insignifiant.

Adeyemi, toujours insatiable

Adeyemi a continué à harceler la défense de Heidenheim en deuxième mi-temps, manquant de peu un but lors d'une course solo puissante (52') et combinant avec Guirassy sur une belle passe peu après. Malgré l'échec de Guirassy pour contrôler la passe suivante, Borussia Dortmund est resté aux commandes. Des occasions notables sont passées à côté pour Guirassy, qui a eu une journée difficile devant le but.

Dans le 66e minute, le remplaçant Marcel Sabitzer a donné l'impression que le score serait de 4-1 en faveur de Dortmund. Cependant, la joie de Dortmund a été de courte durée, car le joueur national Pascal Groß a été pris en train de manipuler le ballon dans l'action. Cela a ouvert la voie à Maximilian Breunig de Heidenheim pour marquer un penalty, déclenchant une offensive tardive.

Déterminé à arracher un point, Heidenheim a trouvé une nouvelle énergie, contraignant Dortmund à jouer plus défensivement et à se concentrer sur les contre-attaques. Despite un autre penalty contre Dortmund, suite à une main de Traoré, Dortmund a tenu bon pour l'emporter.

Julian Brandt est entré en jeu en deuxième mi-temps, se révélant être une précieuse addition à l'attaque de Dortmund. Avec ses passes précises et ses dribbles habiles, Brandt a aidé à maintenir la domination de Dortmund.

Malgré l'intensité de la remontée tardive de Heidenheim, Brandt a joué un rôle crucial pour mener le jeu à son terme, assurant que Dortmund remporte les trois points.

