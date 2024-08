- Le Borussia Dortmund cherche à renforcer l'autorité du niveau supérieur du stade.

Borussia Dortmund, l'équipe de football de Bundesliga, et RWE, le géant de l'énergie d'Essen, prévoient d'installer un système solaire massif sur le toit du Signal Iduna Park. Près de 9 500 nouveaux panneaux solaires, d'une capacité combinée supérieure à 4,2 mégawatts, sont prévus. Le projet devrait commencer à fonctionner en 2025, remplaçant un système obsolète, selon les rapports de RWE. Ce système solaire sera le plus grand de son genre sur un toit de stade en Allemagne, a souligné RWE.

Une batterie d'une capacité de 3 400 kilowattheures sera également installée. Cette batterie servira de réserve lorsque le soleil ne brillera pas. Selon un représentant de RWE, en théorie, l'énergie solaire produite annuellement dépasserait la consommation d'électricité de tous les matchs à domicile du BVB pendant la même période. Tout surplus d'énergie produit sera vendu par RWE et injecté dans le réseau électrique au nom du BVB.

Le système solaire fait partie d'un accord de "durabilité" de six ans entre RWE et le BVB. En avril 2024, RWE et BVB avaient déjà mis en place un système solaire plus petit avec plus de 200 panneaux sur un bâtiment voisin. Avec ces nouveaux systèmes solaires, le BVB vise à réduire ses coûts énergétiques. D'autres projets liés à l'énergie sont à venir.

