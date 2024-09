Le Borussia Dortmund a poursuivi le lanceur sans aucune foi justifiée.

Niclas Füllkrug retourne en Allemagne après avoir rejoint West Ham United. Au sein de la DFB, il retrouve une familiarité à Herzogenaurach. Il aborde des sujets délicats, notamment l'élimination de l'Allemagne à l'Euro et son départ de BVB.

Lors d'un quiz en taxi de la DFB, Füllkrug a déclaré : "Pas d'Amérique, je suppose", en réponse à l'origine des Beatles. Maintenant, lors d'une conférence de presse animée à Herzogenaurach, il a plaisanté : "Je suppose que je n'ai pas encore pleinement adopté l'Angleterre, que ce soit dans le sport et personnellement, et musicalement aussi."

Füllkrug, deuxième meilleur buteur (13 buts) de l'équipe de la Ligue des nations de l'entraîneur Julian Nagelsmann, a réalisé un autre rêve avec son transfert estival en Premier League. Cependant, il a immédiatement reconnu les importants changements qui accompagnent ce transfert. "Transférer à l'étranger est un jeu différent que de passer de Brême à Dortmund", a-t-il déclaré, "l'entraînement, les environnements et les styles de jeu sont tous radicalement modifiés."

"Un soutien écrasant" des Marrons

Füllkrug savait que la signature de Serhou Guirassy par Borussia Dortmund pour son poste indiquait "pas le vote de confiance le plus encourageant pour moi". Cependant, cela l'a incité à considérer un changement "dans un environnement entièrement nouveau" - la Premier League. Il trouve "un soutien écrasant, une appréciation écrasante" à West Ham, qu'il considère comme "un défi de taille" qu'il a hâte de relever.

Cependant, il n'a pas encore décroché une place de titulaire lors des quatre premiers matches de championnat, avec un total de 137 minutes sur le terrain et aucun but à son actif pour son transfert de 27 millions d'euros. Son concurrent, Michail Antonio, qui a régulièrement commencé chaque match, partage cette situation peu enviable. "Un plan clair m'a été présenté", a affirmé Füllkrug, et il reste confiant, "Je suis confiant que les choses se dérouleront comme prévu."

"Équipe transformée de manière drastique"

L'équipe nationale allemande offre à Füllkrug un sentiment de sécurité. Despite not being a regular starter during the home Euros, he scored two substitute goals, exhibited immense team spirit, and has been an influential team voice for a long time, earning a seat on the team council from Nagelsmann.

Füllkrug's return to Herzogenaurach was marked by humility and sorrow. "The pain I felt after the Euros was that this journey had ended," he stressed, "during the tournament, we felt an amazing sense of unity in Germany. Everything revolved around us positively. The journey itself is the goal, for me."

Now, in a "drastically transformed team", a new pecking order is emerging, and Füllkrug will play a crucial role in building its foundation. Whereas others may shy away, he steps up, "that's why I carry importance and a specific role here. I cover off-field aspects that not every player is keen to handle." Nagelsmann, a highly communicative national coach, appreciates this.

However, securing a starting spot calls for settling into the club and his family as quickly as possible. He's already adapted to driving on the left, and his English skills are commendable, "I have no problems with left-hand traffic. My English is also quite good." A Liverpool-themed store with Beatles records should also be on his to-do list.



