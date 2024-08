- Le boom de l'IA alimente les activités de Lenovo

Le plus grand fabricant de PC au monde, Lenovo, profite de la croissance du secteur de l'IA dans les centres de données. Au dernier trimestre, les revenus de la division infrastructure de l'entreprise chinoise ont augmenté de presque deux tiers par rapport à l'année précédente, atteignant 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros). Les chiffres de la division PC indiquent également une reprise du marché, qui avait connu une baisse après une croissance explosive pendant la pandémie de COVID-19.

Lenovo et autres fabricants de PC misent sur le remplacement progressif des ordinateurs portables achetés pendant la pandémie par de nouveaux appareils. Au début de la pandémie, les entreprises et les consommateurs se sont rués sur les ordinateurs portables pour permettre le travail et l'apprentissage à distance. Le nombre d'appareils de remplacement achetés reste cependant une question ouverte.

Les "PC d'IA" sont en plein essor

Microsoft, la société de Windows, et les fabricants d'ordinateurs tels que Lenovo ont lancé leurs premiers nouveaux modèles de PC mi-juin, particulièrement adaptés à l'utilisation de logiciels d'intelligence artificielle. L'industrie s'attend à ce que dans quelques années, ces "PC d'IA" représentent la majorité des appareils vendus. Cependant, cette catégorie d'appareils n'a eu que peu d'impact sur les ventes au dernier trimestre.

Pourtant, les revenus de la division PC ont augmenté d'environ 10 % pour atteindre 11,4 milliards de dollars. En Allemagne, où l'entreprise vend également des appareils sous la marque Medion, l'activité grand public a de nouveau diminué. Les consommateurs attendent toujours des innovations, a déclaré le responsable de Lenovo, Mirco Krebs. Cependant, la demande des entreprises continue de croître.

Dans le monde entier, Lenovo a renforcé sa position face à HP et Dell avec 17,4 millions de PC vendus et une part de marché de presque 23 %, selon les calculs de la société d'analyse IDC. Les revenus du groupe Lenovo ont augmenté de 20 % pour atteindre 15,4 milliards de dollars. Le bénéfice a bondi de 38 % pour atteindre 243 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes.

