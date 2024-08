Le Boeing de l'Alaska Airlines manquait quatre boulons.

Qui est responsable de l'accident évité de justesse d'un avion Alaska Airlines en janvier ? Tandis que le constructeur aéronautique Boeing fait face à une pression intense suite à cet incident et d'autres déconvenues, le fournisseur de la carlingue Spirit est exonéré lors d'une audition en cours.

Les enquêteurs américains ont découvert que quatre boulons de fixation manquaient dans la section de carlingue qui s'est détachée d'un avion Boeing lors d'une ascension au début de l'année. Lorsque la carlingue a été livrée par le fournisseur Spirit au constructeur aéronautique, ils étaient tous en place, a souligné le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB) lors d'une audition sur l'incident. Chez Boeing, les fixations ont ensuite été retirées pour travailler sur cinq rivets adjacents, a-t-on appris.

L'avion 737-9 MAX a ensuite été livré à Alaska Airlines sans les boulons. Quelques mois plus tard, la section de carlingue couvrant une ouverture de porte s'est détachée peu après le décollage. Huit personnes parmi les 171 à bord ont rapporté des blessures légères. Suite à l'incident, Boeing a fait face à une pression intense pour améliorer ses contrôles de qualité. Boeing prévoit également de réintégrer Spirit dans son giron corporatif par le biais d'une acquisition.

Un responsable de Spirit a déclaré lors de l'audition que la carlingue pour les modèles 737 est composée d'environ 18 000 composants et nécessite environ 200 000 fixations telles que des rivets. Spirit fabrique la carlingue pour tous les avions 737.

Les experts du NTSB, parmi les plus renommés dans le monde, sont chargés d'enquêter sur toutes les causes possibles des accidents dans les transports. Bien que le conseil ne puisse que formuler des recommandations, ses conclusions ont du poids et des conséquences.

Au début de l'audition publique de deux jours à Washington, DC, le NTSB a demandé à Boeing et à Spirit de détailler leurs procédures de production et de correction d'erreurs. Il a également été révélé qu'il devrait y avoir plus de documents concernant le travail sur la section de carlingue que ce que la société a initialement fourni au NTSB. "Nous ne nous séparerons pas avant que toutes les questions ne soient répondues", a insisté la présidente du conseil Jennifer Homendy.

