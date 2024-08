- Le BND cherche de nouveaux talents pendant la Gamescom.

Le service de renseignement étranger allemand, le BND, se fait remarquer à l'événement tech Gamescom avec un stand important. Selon Julia Linner, porte-parole du BND, les participants de Gamescom ont un chevauchement considérable avec le type d'individus que l'agence souhaite recruter. En raison d'un manque de personnel important, le BND cherche activement de nouveaux employés, et le déficit dépasse ses rangs.

Contrairement aux visiteurs habituels, le personnel du BND au stand de Gamescom n'a pas de badges nominatifs visibles. L'agence emploie environ 6 500 personnes, avec plus de 4 000 à Berlin, 1 000 à Pullach près de Munich, et les 1 500 restants travaillant à l'étranger ou ailleurs en Allemagne.

Les membres de l'équipe BND sur place au stand de Gamescom partagent leurs expériences en direct, selon Linner.

Les spécialistes en informatique sont très recherchés

Les participants curieux peuvent participer à des tâches informatiques conçues pour résoudre des dilemmes hypothétiques, comme repérer des données indiquant une attaque terroriste fictive. Cet exercice met en avant l'intérêt principal du BND : des individus compétents qui sont à l'aise sur le web et en programmation.

Linner suggère que le BND accueille les joueurs, car il y a des parallèles perceptibles entre le monde du jeu et celui de l'agence. "Nos employés sont des as de la tech, exécutent des missions, endossent des rôles et adoptent diverses identités pour collecter des informations, tout comme les personnages de jeux vidéo", explique-t-elle.

Le BND et l'armée allemande, la Bundeswehr

On pourrait se demander si la présence publique du BND ne contredit pas sa nature clandestine. Linner explique que dans le monde d'aujourd'hui, certaines mesures sont nécessaires.

Le stand du BND à Gamescom se trouve dans une salle plus calme, avec d'autres entités qui se présentent au public du salon. Le BND est voisin de la Bundeswehr, tandis que le fabricant d'armes Rheinmetall et une représentation du Bundestag occupent les extrémités opposées de la salle, tous cherchant à attirer l'attention des passants.

L'importance du silence

Le BND va plus loin en assistant à Gamescom déguisé en cosplayeur, avec une femme incarnant un personnage de guerrier du désert équipé d'un bouclier symbolisant la protection de la démocratie. Elle distribue des cartes de visite, se présentant comme "Opérateur AJ". Son véritable identité reste inconnue.

Selon sa carte, AJ excelle dans le déguisement, avec un score parfait. En ce qui concerne le leadership et la conversation, ses scores sont moins impressionnants, avec 2 sur 3 et 1 sur 3, respectivement. Le BND ne valorise pas les personnes trop bavardes.

Le BND avait une présence plus limitée à Gamescom en 2023, avec un stand plus petit. Cependant, l'agence a participé à des forums de carrière et d'informatique depuis longtemps.

Les visiteurs du stand du BND à Gamescom peuvent essayer de résoudre des dilemmes hypothétiques grâce à des tâches informatiques, mettant en avant le besoin de l'agence en spécialistes en informatique. Linner encourage les joueurs à envisager une carrière au BND, car les deux partagent des authenticités en technologie et dans le jeu de rôle.

