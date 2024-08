- Le blocus ferroviaire à Hambourg a été levé

Dans le trafic ferroviaire à longue distance, des retards importants ont été enregistrés en raison d'une excavatrice penchée à Hambourg. La ligne entre la gare centrale de Hambourg et Hambourg-Harburg a été fermée pendant six heures et demie le samedi, selon un porte-parole des chemins de fer. Certains trains à grande distance ont été annulés, tandis que d'autres ont été retardés. Une excavatrice sur un chantier de construction dans la zone des voies ferrées s'est penchée, entraînant la fermeture de la voie adjacente en service, a déclaré le porte-parole.

