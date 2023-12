Le blizzard devrait frapper les plaines américaines et entraîner des retards dans les transports.

Plus de 725 000 personnes dans le Nebraska, le Dakota du Sud et certaines parties du Colorado sont sous alerte blizzard depuis lundi matin, avec de fortes chutes de neige, des vents violents et des conditions glaciales attendues.

Une importante tempête hivernale va "laisser tomber la neige, laisser tomber la neige, laisser tomber la neige" sur certaines parties des Plaines centrales à Noël, où des conditions de blizzard et des déplacements dangereux sont attendus ; des accumulations de glace dangereuses sont attendues dans l'est du Dakota et le nord du Minnesota", a déclaré le National Weather Service dans une mise à jour matinale lundi.

À Omaha, dans le Nebraska, les ouvriers chargés de l'entretien des rues et les chasseurs de neige ont commencé à travailler tôt pour se préparer à l'arrivée de la tempête hivernale des fêtes de fin d'année. Des parties du nord-est et du centre du Nebraska sont sous alerte blizzard, avec des accumulations de neige et de glace de 5 à 11 pouces, ainsi que des vents allant jusqu'à 45 mph, selon le service météorologique.

"Le personnel chargé de l'entretien des rues sera au complet à partir de 3h30 le matin de Noël pour déneiger et épandre du sel si nécessaire. Les entrepreneurs sont prêts à intervenir", a indiqué la ville d'Omaha dans un message publié sur Facebook.

Todd Pfitzer, ingénieur du comté de Douglas à Omaha, a déclaré à la chaîne CNN KETV qu'une flotte de 40 chasse-neige s'est rendue dans les rues à 6 heures du matin. "Car si vous ne l'êtes pas et que la neige sort avant vous, cela peut vraiment être un problème.

Les services météorologiques ont également émis un avertissement de blizzard pour certaines parties du centre-est et du sud-est du Dakota du Sud, où l'on attend jusqu'à 10 cm de neige et où les déplacements "pourraient être très difficiles, voire impossibles".

Les régions du centre-est et du nord-est du Colorado, ainsi que le nord-ouest du Kansas, font également l'objet d'alertes au blizzard jusqu'à mercredi matin .

Le service météorologique a conseillé aux personnes vivant dans les zones placées sous alerte blizzard d'éviter de se déplacer mais, si elles doivent le faire, d'emporter des kits de survie et de rester dans leur véhicule si elles se retrouvent bloquées.

"En raison des fortes accumulations de neige et des vents violents, les conditions de circulation se détériorent rapidement dans tout l'État, en particulier dans le centre et le centre-nord du Nebraska. Les voyageurs sont vivement encouragés à consulter le site https://511.nebraska.gov avant de se déplacer", a déclaré lundi matin le département des transports de l'État du Nebraska. La Nebraska State Patrol a déclaré qu'il n'était pas recommandé de voyager.

La patrouille routière du Dakota du Sud a déjà répondu à plusieurs accidents à Watertown en raison de routes verglacées et a averti les conducteurs que l'état des routes couvertes de glace et les vents forts allaient s'aggraver tout au long de la journée et rendraient la conduite dangereuse.

Le système de tempête hivernale affectera probablement les vols dans la région. Les aéroports, notamment Eppley Airfield à Omaha et Sioux Falls Regional Airport dans le Dakota du Sud, conseillent aux voyageurs de vérifier l'état de leurs vols et de consulter les compagnies aériennes au sujet des retards et des annulations.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com