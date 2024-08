- Le bilan financier du projet de réhabilitation du tramway est résumé de manière provisoire par le chemin de fer.

À partir de mi-juillet, l'une des lignes de chemin de fer les plus fréquentées d'Allemagne, la Riedbahn, entre Francfort et Mannheim, a été complètement fermée pour une importante rénovation. Ce projet de rénovation en cours devrait durer jusqu'à mi-décembre, et Deutsche Bahn fournira une mise à jour de l'avancement lors d'un événement presse ce mardi. Il s'agit de la première fois que ce processus de rénovation approfondi est mis en œuvre sur une ligne complète dans le pays, avec des plans pour le reproduire sur 40 sections différentes d'ici 2031.

Le ministre Wissing visitera le site de rénovation

Deutsche Bahn a révélé que jusqu'à 90 véhicules de construction et 800 employés travaillent sur ce projet chaque jour.

La société abordera également la question des transports de remplacement. Plus de 150 bus de substitution circulent dans la région pour accueillir les passagers pendant la fermeture de cinq mois. En outre, le membre du conseil d'administration de Deutsche Bahn, Berthold Huber, ainsi que le ministre fédéral des Transports Volker Wissing du FDP, seront présents.

Trois États fédéraux touchés

Le trafic longue distance a été dévié via des lignes adjacentes, tandis que le trafic régional a été limité. Les effets de ce projet de rénovation ont un impact sur la Hesse, la Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, touchant ainsi un total de trois États fédéraux.

