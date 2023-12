Le Bhoutan réduit sa taxe touristique journalière pour les visiteurs qui restent plus longtemps

Le Bhoutan va réduire les frais de nuitée qu'il impose aux touristes qui séjournent plus de quatre jours, afin de tenter d'augmenter le nombre de visiteurs, qui ne représente encore qu'une fraction du niveau atteint avant la pandémie de COVID-19.

Lorsque le royaume pittoresque de l'Himalaya a rouvert ses frontières aux touristes en septembre de l'année dernière, après plus de deux ans de fermeture pour cause de pandémie, il a augmenté sa "taxe de développement durable" à 200 dollars par visiteur et par nuit, au lieu des 65 dollars qu'il facturait depuis environ trois décennies.

Les autorités affirment que la taxe de développement durable est destinée à attirer les touristes fortunés en décourageant les voyageurs à petit budget qui détériorent l'environnement. Les fonds permettent d'entretenir les paysages vierges et de compenser l'empreinte carbone laissée par les visiteurs.

Le Bhoutan interdit l'alpinisme pour préserver le caractère sacré de ses sommets et n'attire qu'une fraction des touristes qui visitent le Népal voisin.

À partir de ce mois-ci et jusqu'à la fin de l'année 2024, les touristes qui paient des droits journaliers pour quatre jours seront autorisés à rester quatre jours de plus. Ceux qui paient le FSD pour 12 jours pourront rester un mois entier.

"Si les touristes restent plus longtemps au Bhoutan, le tourisme peut aider notre économie à croître plus rapidement", a déclaré Dorji Dhradhul, directeur général du département du tourisme.

L'incitation ne s'applique qu'aux touristes qui paient en dollars, et non aux visiteurs de l'Inde voisine qui paient en roupies.

M. Dhradhul a déclaré que le Bhoutan souhaitait porter progressivement la contribution du tourisme à 20 % de son économie de 3 milliards de dollars, contre environ 5 % aujourd'hui. Il n'a pas donné de calendrier.

M. Dhradhul a déclaré que plus de 47 000 touristes avaient visité le Bhoutan depuis janvier et que le pays était en bonne voie pour atteindre son objectif "modeste" d'accueillir 86 000 visiteurs d'ici la fin de l'année, contre environ 315 600 en 2019, avant la pandémie.

Source: edition.cnn.com