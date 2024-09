- Le berger, déterminé, s'exclame: " Je suis déterminé à capturer cet objet. "

Les sprinteurs allemands du 100m s'élancent en finale des Jeux paralympiques de Paris avec une solide confiance. Le champion en titre Felix Streng et Johannes Floors, concourant dans la catégorie T64, se sont qualifiés en tant que troisième et quatrième. Peu après, Leon Schäfer a également assuré sa place en finale, offrant un regard positif après une compétition décevante en saut en longueur. Schäfer a remporté sa série dans la classification T63. En 2010, il a subi une amputation de sa jambe droite et du genou en raison d'un cancer osseux.

"Je n'ai pas encore tout à fait réalisé. Je sais que je peux faire mieux, et je vise la victoire", a déclaré le jeune homme de 27 ans quant à ses objectifs.

Streng vise à conserver son titre

Streng a été devancé d'une seule seconde par le sprinter le plus rapide de la journée, l'italien Maxcel Manu. "Mon objectif ici est clairement de défendre le titre. C'est pour ça que je suis là", a déclaré le jeune homme de 29 ans. "C'est mon objectif depuis le début". En 2019, il a remporté l'or du 100m à Tokyo.

Floors, né avec un défaut des deux jambes et ayant opté pour l'amputation à 16 ans, a déclaré : "Le jeu est maintenant lancé. Nous avons un groupe où six ou sept personnes pourraient briguer les premières places, et je veux m'assurer que les double amputés soient derrière moi."

Les athlètes allemands, motivés par leur slogan de combat, visent à défendre leurs positions en finale. Avant la course, Leon Schäfer a été entendu murmurant son slogan personnel, "Contre tous les odds".

