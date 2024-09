Le Benfica de Lisbonne a mis fin à l'emploi de Roger Schmidt.

Le mandat de Roger Schmidt en tant qu'entraîneur de Benfica Lisbonne a pris fin, comme l'a annoncé le club portugais de football. Le licenciement est immédiat et l'information a été rendue publique après le match nul 1-1 de Benfica contre FC Moreirense en championnat vendredi soir. La prochaine rencontre de Ligue des champions contre le Bayern Munich, prévue le 6 novembre, a également contribué à un début de saison décevant pour l'équipe.

Selon le président de Benfica, Rui Costa, l'objectif principal était d'apporter de la stabilité, mais avec seulement quatre matchs joués et des résultats et des performances insatisfaisants, il a été décidé qu'un changement était nécessaire. Costa a salué Schmidt pour avoir remporté deux titres pendant son mandat et pour avoir promu des jeunes au sein de l'équipe. Cependant, il a conclu qu'un changement était essentiel pour l'avenir du club. Costa a laissé entendre qu'un nouvel entraîneur serait nommé prochainement, mais en raison de la trêve internationale, il n'y aura pas d'entraîneur intérimaire.

Schmidt avait été pressenti pour le poste d'entraîneur de FC Bayern pendant l'été, mais il a finalement décliné l'offre après en avoir discuté avec Costa. À la fin de la saison précédente, Schmidt avait fait face à des critiques après que Benfica ait terminé deuxième du championnat derrière Sporting Lisbonne.

Durante sa première saison (2022/2023), le Schmidt de 57 ans, qui avait auparavant entraîné Bayer Leverkusen, a connu un excellent début : Benfica a remporté le championnat et atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Cependant, cette saison, Benfica n'a réussi à obtenir que sept points.

Après l'annonce du départ de Schmidt, de nombreux transferts et rumeurs concernant le poste d'entraîneur de Benfica ont commencé à circuler dans le monde du football. Malgré les rumeurs, Costa a rassuré les fans en déclarant qu'une décision concernant le nouvel entraîneur serait prise après la trêve internationale.

Avec le départ de Schmidt, l'attention s'est tournée vers le marché des transferts et les potentiels remplaçants, alimentant encore plus de spéculations sur les transferts et les rumeurs concernant l'équipe d'entraîneur de Benfica.

