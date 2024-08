- Le bébé est maintenant entré dans le monde.

Le duo célèbre, Justin (âgé de 30 ans) et Hailey Bieber (27 ans), a accueilli un nouveau membre dans leur vie. Ils ont annoncé la naissance de leur premier enfant via un post Instagram, montrant un aperçu du petit pied du bébé sous une couverture douillette, tenu par sa fière mère. Justin, le père comblé, a décrit la photo avec la légende "Bienvenue à la maison" et a révélé le nom et le sexe de leur enfant.

Leur fils a été nommé Jack Blues Bieber, comme l'ont rapporté les presque 300 millions d'abonnés de Justin. En mai, le couple a officialisé leur grossesse lors de leur cérémonie de renouvellement de vœux à Hawaii, avec Hailey arborant clairement son baby bump dans une robe de mariée blanche.

Protégé sa grossesse

Avant cela, Hailey Bieber avait choisi de garder sa grossesse secrète. Elle a révélé ce secret au magazine "W" en juillet, déclarant qu'elle aurait pu continuer à la garder secrète jusqu'à la naissance de son bébé. Sa capacité à cacher sa grossesse pendant si longtemps était due à son petit baby bump. Elle a expliqué : "Je n'ai pas eu de ventre avant le sixième mois de grossesse."

Elle a également partagé ses difficultés avec les nausées matinales intenses au début, qui se sont estompées seulement pendant son deuxième trimestre. Hailey a reconnu les dangers potentiels du monde numérique pour une femme enceinte, mettant en garde contre les histoires et les expériences de naissance traumatisantes qu'elle avait lues sur Internet. Elle a déclaré : "Le web peut être un lieu effrayant pour une femme enceinte. On trouve de nombreuses histoires et expériences traumatisantes. Je sais que c'est une réalité. Mais je ne voulais pas m'inquiéter."

Hailey Bieber est la fille de l'acteur Stephen Baldwin (âgé de 58 ans) et la nièce d'Alec Baldwin (66 ans). Elle est mariée à Justin Bieber depuis septembre 2018.

