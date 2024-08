- Le beau-père réagit à l'arrestation

Le beau-père de Matthew Perry, John Bennett Perry (1941-2018), a déclaré que les récents développements dans la mort de l'acteur ont été dévastateurs pour la famille, mais qu'ils ont été quelque peu réconfortés par l'engagement des forces de l'ordre dans l'enquête. "Nous sommes et restons dévastés par la mort de Matthew, mais cela a été quelque peu réconfortant de savoir que les forces de l'ordre ont pris son cas très au sérieux", a déclaré Keith Morrison dans une déclaration obtenue par "Entertainment Weekly".

La famille de la star de "Friends" est ravie que "la justice soit rendue, et nous sommes reconnaissants envers les employés des différentes agences qui ont enquêté sur la mort de Matthew". Ils espèrent que "les fournisseurs irresponsables de drogues dangereuses" seront découragés par la poursuite rigoureuse de cette affaire.

Matthew Perry a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa maison le 28 octobre 2023. L'autopsie a révélé que l'overdose de kétamine dans son sang avait entraîné sa noyade. Le 15 août, il a été annoncé que cinq individus avaient été arrêtés en lien avec sa mort, soupçonnés d'avoir fourni la substance et d'avoir profité de son addiction : l'assistant personnel de Perry, deux médecins, un dealer de drogue et un ami proche de la star de la télévision, qui aurait agi comme intermédiaire pour obtenir de la kétamine.

Celui-ci est Erik Fleming (54) - et ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Fleming a travaillé dans l'industrie du cinéma hollywoodien, selon "The Hollywood Reporter", en tant que réalisateur et à la tête d'une société de production. Il a réalisé le film pour enfants "Trouble with Pigs" en 1999, avec Scarlett Johansson (39) et Eva Mendes (50) dans les rôles principaux.

Fleming a plaidé coupable le 8 août pour un chef d'accusation de conspiration pour distribuer de la kétamine et un chef d'accusation de distribution de kétamine entraînant la mort. Il a admis avoir distribué 50 fioles de kétamine, la moitié ayant été distribuées quatre jours avant la mort de Perry. Il encourt jusqu'à 25 ans de prison pour ces infractions.

À la suite du plaidoyer coupable de Fleming, la famille de Matthew Perry a exprimé sa gratitude pour l'enquête diligente qui a abouti à ces charges, déclarant : "Nous espérons que cette overdose de kétamine, qui a tragiquement entraîné la mort de Matthew, servira de rappel saisissant des conséquences mortelles de telles actions et découragera les autres d'engager des activités similaires". La manière dont cette affaire est traitée par la justice est également censée fixer un précédent, en décourageant potentiellement les fournisseurs irresponsables de profiter de la dépendance aux drogues.

