Préalablement au début de la Bundesliga - Le Bayern sort victorieux du match, vantant les contributions du défenseur Goretzka

Cinq jours avant le début de la Bundesliga chez le VfL Wolfsburg, le Bayern Munich a remporté une autre victoire en pré-saison, mettant en avant le prospect de transfert Leon Goretzka. Sa prestation de 62 minutes lors de la victoire 4-0 contre le Grasshopper Zurich était encourageante, mais elle n'a peut-être pas changé sa situation chez les géants du football. Goretzka a de nouveau été aligné en défense, aux côtés de l'Anglais Eric Dier plutôt qu'en milieu de terrain.

Absent de la rencontre obligatoire de la DFB-Pokal contre le SSV Ulm (4-0), l'absence de Goretzka a été interprétée comme un autre signe de la défiance de la direction et de l'entraîneur Vincent Kompany quant à l'avenir de Goretzka au Bayern. Il a été ovationné par la foule lors d'une course déterminée, nécessitant une pause pour soigner une blessure à son pied droit.

Michael Olise (12e minute), Harry Kane (46e), Mathys Tel (67e) et Thomas Müller (90e) ont tous marqué contre l'équipe suisse de Super League en difficulté, qui avait subi quatre défaites consécutives. Le match amical était prévu pour donner plus de temps de jeu aux nouveaux joueurs comme Olise, Kane et Joao Palhinha, ainsi que pour tester la nouvelle approche tactique de Kompany.

Avant le coup d'envoi, Max Eberl, directeur sportif, a déclaré qu'ils voulaient habituer les joueurs au nouveau style de pressing proposé par Kompany, ce qui nécessite un changement de tactique avec le ballon.

Après une heure de jeu, des vétérans comme Joshua Kimmich et Thomas Müller sont entrés en jeu, tandis que Jamal Musiala a quitté le terrain pour des raisons de gestion de charge. Le capitaine Manuel Neuer est également resté sur le banc.

À la suite des nouvelles recrues Hiroki Ito et Leroy Sané (entraînement de réhabilitation), Josip Stanisic sera également absent pour le début du championnat. Blessé lors de l'entraînement lundi, le Croate a subi une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure au ligament externe du genou droit.

