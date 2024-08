- Le Bayern Munich vise à assurer la victoire lors de la première rencontre à Potsdam.

Dans un match difficile, l'équipe féminine de FC Bayern Munich a réussi à éviter un démarrage catastrophique de leur nouvelle campagne de Bundesliga. Face aux défenseurs du titre résolus et aux nouveaux venus de Turbine Potsdam, les champions allemands et vainqueurs de la Supercoupe ont remporté la victoire 2-0 (1-0) malgré une prestation globalement décevante. La défenseure Linda Sembrant a marqué les deux buts, tous deux de la tête (22e/85e minute).

Avant le match, l'entraîneur de FC Bayern, Alexander Straus, avait déclaré sur MagentaTV : "Je pense qu'ils vont nous donner du fil à retordre, ils vont boucher les espaces." Sa prédiction s'est avérée juste, mais les efforts supplémentaires n'ont pas porté leurs fruits pour son équipe contre les six fois champions. Les joueurs de Munich, avec quatre changements par rapport à leur victoire en Supercoupe contre VfL Wolfsburg (1:0), ont eu du mal à percer la défense serrée de Turbine.

La joueuse nationale Sydney Lohmann, tout comme Sembrant, Carolin Simon et Lea Schüller dans le onze de départ, a montré la meilleure initiative en première mi-temps. Lohmann a servi Schüller après huit minutes, mais cette dernière a envoyé le ballon au-dessus de la barre. À part cela, les champions, qui avaient infligé une défaite 11-1 à Turbine lors du précédent match de Bundesliga en mai 2023, ont manqué de créativité.

Les entraîneurs de Turbine, Marco Gebhardt et Dirk Heinrichs, ont souffert de six absences prolongées, mais cela ne s'est pas vraiment vu. "Nous devrons nous battre, nous devrons travailler", avait prévenu Gebhardt, et son équipe a fourni un effort défensif remarquable. La gardienne régulière Vanessa Fischer a été remplacée par la gardienne de l'équipe nationale hongroise Anna Terestyenyi, qui a eu moins de travail que prévu.

Seulement par corners, l'équipe de Munich a régulièrement mis en danger le but adverse. Le premier, tiré par Simon, a abouti Immediately to the opener. La Suédoise Sembrant, non marquée, a marqué de la tête. Un autre corner, tiré par Giulia Gwinn, a heurté le poteau. "Nous avons simplement manqué celui-là", a admis la milieu de terrain de Potsdam, Viktoria Schwalm, à la mi-temps.

Sembrant marque à nouveau après un corner

Après la pause, Schüller et Lohmann ont échoué contre Terestyenyi avant d'être remplacées juste après la soixantième minute. Linda Dallmann et Jovana Damnjanovic sont entrées en jeu pour apporter de l'énergie fraîche. Bayern a continué à contrôler le match, mais n'a pas trouvé beaucoup d'occasions nettes.

Malgré le contrôle de l'équipe de Straus, les joueurs de Potsdam ont cru jusqu'à la fin à un comeback spectaculaire. Ce n'est qu'à la 85e minute que Sembrant a rassuré les supporters de Bayern, en étant à nouveau au bon endroit après un corner de Gwinn. Sinon, la normalement bien placée Terestyenyi a connu une journée difficile.

