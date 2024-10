Le Bayern Munich traverse actuellement des moments difficiles et est aux prises avec sa pire situation depuis une période significative.

À Munich, l'ambiance est particulière - bonne et mauvaise à la fois. C'est un mélange étrange, n'est-ce pas ? L'atmosphère chez les recordmen de Munich est un paradoxe intriguant lors de ce jeune championnat de Bundesliga. Bienvenue, chers lecteurs, dans les observations que nous pouvons tirer des six premières journées.

Bayern s'amuse avec l'autodérision - au milieu des 'difficultés de résultats': Dietmar Hamann a relancé le débat sur Harry Kane la semaine dernière. Cette semaine, Bayern se retrouve dans une nouvelle controverse : la stratégie audacieuse de Vincent Kompany aide-t-elle à atteindre de grands objectifs ? La raison ? Bayern n'a réussi à obtenir que deux points lors de ses trois premiers matchs les plus difficiles de la saison. Ils ont fait match nul contre Bayer Leverkusen (1:1), perdu en Ligue des champions contre Aston Villa (0:1) et ont une fois de plus fait match nul contre Eintracht Frankfurt (3:3), en Bundesliga.

Celui qui répond à toutes ces controverses à Munich est Max Eberl, l'héritier présomptif de la voix discrète de Tegernsee, Uli Hoeneß. Hamann, il l'a qualifié de perturbation persistante et a contré les doutes grandissants sur l'approche risquée de Kompany avec un soliloque de sept minutes. Il n'a pas pu s'empêcher de chanter les louanges de son nouvel entraîneur, admirant le "jeu extraordinaire" et la "domination remarquable". Cependant, après le match nul tardif contre Eintracht Frankfurt, il a admis se sentir "nauséeux" à cause du résultat incorrect. Cependant, les doutes ou les inquiétudes, il a refusé de les envisager.

Tout comme Thomas Müller ; la station de radio du club a diffusé ce message : "C'est un excellent style de jeu lorsque vous dominez un adversaire aussi puissant à l'extérieur. C'était un plaisir de voir notre contrôle du jeu. Nous n'avons pas gagné trois fois, mais je suis extrêmement satisfait dans cette crise."

Cela pourrait encore être la meilleure crise depuis longtemps, mais Munich est sur le point d'être aveuglé par son propre succès. Le football brillant est merveilleux, mais ce sont les résultats qui rapportent les trophées. Et après une saison sans titre, ils aimeraient en remporter beaucoup.

Bayer Leverkusen a dompté la folie : Les champions sonnent déjà l'alarme tôt. Il est temps pour les discours passionnés, d'abord de Granit Xhaka, puis du gardien en colère Lukas Hradecky. Que se passe-t-il sous la croix de Bayer ? Eh bien, la folie est partie. Bien sûr, Leverkusen peut encore marquer des buts tardifs, mais ce n'est pas ce qui est meant. "Nous étions champions parce que nous abordions chaque match comme des fous. Aujourd'hui, je n'ai pas vu cette faim insatiable et la volonté de terminer le match", a explosé Hradecky après la performance chaotique contre le promu Holstein Kiel (2:2). Malgré un avantage de 2:0 après huit minutes, le match était loin d'être terminé. La défaite en Bundesliga contre RB Leipzig après une saison sans défaite pouvait encore être digérée (2:3), mais la victoire chaotique 4:3 contre VfL Wolfsburg a conduit Xhaka au désespoir, et maintenant c'est Hradecky qui bout et qui est sur le point d'exploser.

Sur le plan défensif, l'équipe est étonnamment vulnérable. Une solution est urgemment nécessaire. Mais il pourrait déjà y avoir une explication à la "folie" de l'équipe. La saison dernière, dans la poursuite de la saison parfaite, l'équipe s'est poussée au-delà de ses limites, produisant souvent des sauvetages héroïques lors de retours dramatiques en fin de match. Physiquement et mentalement, elle était à sa limite ou au-delà.

Il était rare d'avoir du temps pour se ressourcer. Les étoiles Jonathan Tah, Robert Andrich et Florian Wirtz ont connu une période difficile et épuisante à l'Euro à domicile, Xhaka a brillé au même tournoi avec la Suisse. Les joueurs clés de l'équipe dirigée par Xabi Alonso ont continué à courir, constamment à l'offensive. Et maintenant, il n'y a pas de repos en vue. La plupart des joueurs de Leverkusen sont en sélection nationale, l'équilibre est à peine possible. Ensuite vient Eintracht Frankfurt. "Nous devons apprendre, oui, mais : nous n'avons pas beaucoup de temps", a admis Alonso. "Mais nous devons continuer à apprendre." De préférence rapidement.

Dortmund ne peut pas se défaire de ses vieilles hantises : La bonne nouvelle pour tous les fans de Dortmund avant le match : le sommet du tableau est toujours à portée de main. Ils sont à quatre points de FC Bayern. C'est un fait incontestable. Sur le plan émotionnel, la situation semble complètement différente. L'équipe comme prétendant au titre ? Plutôt FC Schalke 04 qui devrait être promu. Non, non, pas besoin de s'inquiéter, la situation n'est pas si grave (encore).

Mais l'équipe de l'entraîneur Nuri Şahin sert de nouveaux maux de tête, rendant difficile pour les fans de maintenir leur patience. Le nouvel entraîneur avait instillé l'enthousiasme, et les grands transferts de Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Pascal Groß, Maxi Beier et Yan Couto ont alimenté l'excitation avant la saison. Mais après la sixième journée, l'humeur a atteint son point le plus bas. Il y a eu une défaite 1:2 contre Union Berlin et une première mi-temps qui a alarmé tout le monde dans le club. "Ça ne peut pas continuer comme ça", a réprimandé le directeur sportif Sebastian Kehl.

Et ainsi, le mot en M réapparaît à Dortmund. Contre VfL Bochum, ils ont présenté plusieurs arguments en faveur d'une mentalité résiliente, transformant un premier temps désastreux en une conclusion prometteuse. Contre Celtic Glasgow lors du match suivant de la Ligue des champions, les artistes en maillots noir et jaune ont présenté un spectacle surréaliste (7:1), pour subir un nouveau revers.

Mais ce qui reste remarquable : l'équipe rencontre des difficultés avec la défense restante. Ce n'est pas seulement une question de positionnement, mais aussi de détermination. Surtout contre des adversaires qui ne sont pas au sommet du football national ou international. Même le prédécesseur de Sahin, Terzic, a rencontré des problèmes similaires. L'inconsistance de cette équipe reste le mystère le plus déroutant de la Bundesliga. Et une solution rapide ne semble pas imminente : "Nous cherchons, c'est évident. Parce que nous savons ce qui nous attend si nous retombons dans ce rôle", a déclaré Kehl.

VfB rencontre un revers : VfB Stuttgart aurait pu être l'histoire sensationnelle du football allemand la saison dernière, si ce n'est l'équipe de Leverkusen invaincue. Cet été, le club a payé cher pour son propre spectacle. Avec Anton, Guirassy et Hiroki Ito, trois joueurs clés sont partis, mais ils ont réussi à conserver le très recherché Chris Führich et le joueur prêt Deniz Undav (à un coût élevé). Cependant, après six journées de match et la pression de la Ligue des champions et de la DFB-Pokal, VfB sent que beaucoup de qualité a été perdue cet été. Ajoutez à cela quelques problèmes de blessures défensives étranges. La situation reste gérable, mais la pression va monter. Alors que six joueurs de Stuttgart sont dans l'équipe nationale allemande, un record que ninguna autre équipe a atteint. C'est un témoignage de leur dur labeur, mais aussi un défi pour maintenir leurs réalisations.

Le SC Freiburg étonne, mais reste dans l'ombre : Jusqu'à présent cette saison, le SC Freiburg n'a fait que peu de bruit en dehors de la région.yet, le club a accompli quelque chose de remarquable. La discussion sur Christian Streich, la légende de la Bundesliga qui a quitté les Fribourgeois après un règne éternel cet été, est rare. Il était impeccable à la fois sur et hors du terrain, même en remuant un peu la société. Remplacer ses chaussures doit avoir été l'un des héritages les plus difficiles de l'élite du football allemand depuis longtemps.

Cependant, Julian Schuster a discrètement et impressionnamment façonné l'ère post-Streich. Le Sportclub est actuellement quatrième du classement (honnêtement, qui l'aurait cru sans vérifier?), Derrière le FC Bayern, derrière les Leipzigers défensivement brutaux (seulement deux buts concédés), et derrière l'autre équipe surprise, Eintracht Frankfurt. Là, Dino Toppmöller a réussi à tirer les bonnes conclusions d'une saison médiocre et a assemblé une équipe formidable avec des transferts astucieux.

De retour à Fribourg, Patrick Osterhage a récemment exprimé son admiration pour Schuster : "C'est un jeune entraîneur plein d'énergie. Il veut partager ses idées, nous emmener, je trouve ça génial." La dynamique entre le vétéran de Fribourg et le nouvel entraîneur est "plus sur un pied d'égalité que je n'ai jamais connu", a déclaré Osterhage.

Crisante à souhait chez VfL Bochum ! : Bien sûr, chez VfL Bochum ! L'équipe n'a réussi à obtenir qu'un seul point jusqu'à présent, après une performance décevante contre Holstein Kiel. Il n'y a pas de débat sur l'entraîneur à "Annen", mais Peter Zeidler est donné la chance de mener Bochum à l'automne redoutable, avec des matchs contre FC Bayern, Bayer Leverkusen et VfB Stuttgart à l'horizon.

Mais d'abord, après la pause internationale, c'est contre TSG Hoffenheim. Matarazzo commence tout juste à s'installer là-bas. Il a récemment remporté une victoire en Ligue Europa et un match nul contre VfB Stuttgart. On pensait semaine par semaine qu'il serait renvoyé. Mais une défaite contre Bochum remettrait à nouveau en danger la position de Matarazzo, peut-être même jusqu'à son licenciement. Gerardo Seoane est également encore dans une situation précaire. L'entraîneur de Borussia Mönchengladbach a acquis deux talents de premier plan cet été avec Kevin Stöger et Tim Kleindienst. Cependant, l'équipe ne joue pas encore à plein régime.

