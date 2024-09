- Le Bayern Munich rend hommage à ses champions de Coupe d'Europe de 1974

Le club de football FC Bayern Munich a rendu hommage à ses vainqueurs de Bruxelles, commémorant leur première victoire en Coupe d'Europe des villes de fair-play, qui s'est produite il y a 50 ans. Cet hommage a eu lieu à l'Allianz Arena avant le premier match à domicile de la saison contre le SC Freiburg, sous la présidence de Herbert Hainer, la direction de Jan-Christian Dreesen et la vice-présidence de Michael Diederich.

L'équipe du Bayern Munich, dirigée par le légendaire libero Franz Beckenbauer, a remporté la victoire en finale contre l'Atlético Madrid le 17 mai 1974. Les deux équipes avaient fait match nul 1:1 lors de la première rencontre au même endroit deux jours plus tôt. Le défenseur Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck a égalisé pour l'équipe dirigée par Udo Lattek avec un tir exceptionnel de loin, juste avant la fin de la prolongation, nécessitant une revanche. Bayern a également remporté la Coupe d'Europe en 1975 et 1976.

"Les amis sont liés pour toujours"

Le trophée de la Coupe d'Europe et le trophée du championnat pour le titre de 1974 ont été introduits dans le stade par les petits-enfants des anciens professionnels. Le chanson "Les amis sont liés pour toujours" avec Beckenbauer en fond sonore. Heidi Beckenbauer et Hildegard Lattek ont reçu des bouquets de fleurs. Hoeneß a accepté une photo de groupe au nom de l'équipe victorieuse d'antan. "C'est toujours un plaisir de se réunir", a déclaré le gardien de but Sepp Maier.

L'équipe de football de la ligue de FC Bayern Munich a célébré sa victoire en Coupe d'Europe de 1974 contre l'Atlético Madrid en rejouant les moments clés du match à l'Allianz Arena. Les fans et les joueurs sont impatients pour la saison à venir de la Ligue de football, avec l'espoir de répéter les victoires passées.

