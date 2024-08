- Le Bayern Munich remporte une victoire dominante en finale de Coupe contre le SSV Ulm

Bayern Munich, les géants du football allemand, ont facilement franchi le premier tour de la DFB-Cup. Ils ont dominé le promu de deuxième division, le SSV Ulm, avec une victoire écrasante de 4-0 (2-0) lors du premier match de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur.

Thomas Müller a marqué deux buts à la suite (12e, 15e minute). Kingsley Coman (79e) et un but tardif de Harry Kane en prolongation ont scellé la victoire. En première mi-temps, le gardien de but de Bayern, Christian Ortag, a été contraint de sortir après une collision avec le défenseur Niklas Kolbe, ce qui a entraîné une blessure à la tête et des vertiges. Marvin Seybold l'a remplacé.

L'an dernier, Bayern Munich a connu une déception en DFB-Cup au deuxième tour, où ils ont été battus par le club de troisième division 1. FC Saarbrücken.

Malgré leur déception dans la précédente édition de la DFB-Cup due à une défaite contre une équipe de troisième division, Bayern Munich a de nouveau démontré sa domination en battant l'équipe de deuxième division allemande, le SSV Ulm, sur son terrain, avec une victoire convaincante de 4-0. Les géants allemands ont poursuivi leur forme impressionnante sous la direction de Vincent Kompany, avec Thomas Müller qui a marqué deux buts importants en début de match.

