Le Bayern Munich remporte son neuvième titre consécutif en Bundesliga

Le club allemand a remporté son neuvième titre consécutif de Bundesliga samedi, après que le RB Leipzig, deuxième, la seule équipe encore en mesure de rattraper mathématiquement le Bayern, se soit inclinée 3-2 sur le terrain du Borussia Dortmund.

Bien que le Bayern ait remporté un nouveau titre avant d'entrer sur le terrain, il n'y a eu aucun signe d'autosatisfaction lors de la victoire 6-0 du Borussia Mönchengladbach sur le Bayern.

À certains moments de la saison, il a semblé que la course au titre de cette année n'était pas gagnée d'avance, comme beaucoup l'avaient prédit à juste titre. Mais comme souvent, le Bayern a terminé la saison en beauté, ne perdant qu'une seule fois lors de ses 16 derniers matches et remportant le titre à trois journées de la fin.

Ce parcours est d'autant plus impressionnant que l'attaquant vedette Robert Lewandowski a été écarté pendant près d'un mois en raison d'une blessure à la cheville et n'a fait son retour dans le groupe que lors de la dernière journée, le 24 avril.

L'équipe a également dû faire face à l'annonce du départ de l'entraîneur Hans-Dieter Flick à la fin de la saison, ainsi que des piliers David Alaba et Javi Martinez. Julian Nagelsmann, de Leipzig, a annoncé plus tard qu'il prendrait sa place à partir du début de la saison prochaine.

LIRE : Le FC Barcelone reste attaché à la Super League et estime qu'un retrait serait une "erreur historique".

Des éloges sur et en dehors du terrain

Nagelsmann a certainement de quoi faire : le titre de samedi est le septième trophée remporté par le Bayern en l'espace d'un an. Le style de football effréné de l'équipe a fait l'objet de nombreuses louanges, mais le club munichois a également été félicité le mois dernier pour avoir refusé de rejoindre la Super Ligue européenne.

À l'instar du Paris Saint-Germain, champion de France, et de Porto, champion du Portugal, le Bayern a défié les autres grandes équipes européennes en refusant de participer à la compétition, ce qui a été vivement critiqué par les supporters et les parties prenantes. Initialement soutenu par 12 clubs, tous, à l'exception du Real Madrid et du FC Barcelone, se sont par la suite retirés.

"Être un grand club, ce n'est pas seulement avoir une base de supporters mondiale, c'est aussi agir correctement au bon moment", a déclaré Gary Neville, commentateur sur Sky Sports, après que les 12 équipes initialement impliquées ont été dévoilées. "Je dois dire que j'ai toujours pensé que le Bayern Munich était un bon club lorsque je jouais contre lui.

La décision du Bayern de rejeter la Super League s'explique par le modèle de propriété 50+1, qui stipule que la majorité des droits de vote des clubs allemands sont contrôlés par les membres et les supporters, plutôt que par des partenaires commerciaux.

En revanche, d'autres grands clubs européens, comme ceux de la Premier League anglaise, sont détenus et contrôlés par des investisseurs privés.

"Les clubs (allemands), en tout cas la majorité d'entre eux, sont organisés selon ces principes démocratiques, ce qui crée un degré de responsabilité beaucoup plus fort que celui des investisseurs qui, à tort ou à raison, mais de leur point de vue, considèrent les membres ou les supporters comme de simples clients", a déclaré Raphael Honigstein, expert du football européen, à CNN Sport.

"En Allemagne, ce n'est pas le cas. (Les supporters) ont un droit, ils sont des électeurs, ils peuvent voter et faire entendre leur voix.

"Bien sûr, cela crée aussi une culture différente parce que les responsables ne sont pas des investisseurs, parce qu'on ne peut pas acheter et vendre un club, le club est toujours entre les mains de ses membres.

La question de savoir si d'autres clubs européens chercheront à adopter le même modèle de propriété que celui en place en Allemagne a fait l'objet d'un débat à la lumière du fiasco de la Super League, qui a conduit les supporters à protester contre les propriétaires des clubs.

Le gouvernement britannique a annoncé qu'il entreprendrait un examen du sport mené par les supporters, dans lequel le pouvoir exercé par les riches propriétaires des clubs de Premier League sera probablement examiné de près.

"C'est certainement un modèle que nous étudions", a déclaré Nigel Huddleston, ministre britannique des sports, à CNN Sport, à propos de la structure de propriété allemande.

"Nous examinerons les modèles dans le monde entier en termes de gouvernance, de structure et de propriété, de flux financiers, parce qu'il existe des modèles différents et intéressants dans le monde entier.

"Il est très révélateur que l'Allemagne ait été absente de la Super League... Il est évident que cette décision irait à l'encontre de la base des supporters, mais dans les clubs allemands, ce sont les supporters qui ont le plus d'influence et cela n'aurait donc jamais été possible.

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, de Liverpool et de Manchester City, Dietmar Hamann, qui a joué plus de 50 fois pour l'Allemagne, reste sceptique quant à la possibilité d'appliquer le modèle de propriété allemand à la Premier League.

"Je pense que cela fonctionnerait probablement, mais je pense que l'oiseau s'est envolé, je pense que c'est allé trop loin", a-t-il déclaré à CNN Sport.

"Certains de ces clubs (de Premier League) sont évalués à deux, trois ou quatre milliards de livres (entre 2,8 et 5,5 milliards de dollars) et je ne suis pas sûr qu'il soit possible de récupérer le pouvoir de ces clubs.

Amanda Davies et Christina Macfarlane de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com