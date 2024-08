Le Bayern Munich poursuit la victoire dans le premier match contre Potsdam.

Au coup d'envoi du championnat de Bundesliga féminine, le Bayern Munich a rencontré un adversaire coriace en la personne du Turbine Potsdam, équipe promue récemment de Brandebourg. Malgré les victoires en titre et en Supercoupe du Bayern, le match s'est révélé être un combat serré. Finalement, la joueuse défensive Linda Sembrant a scellé la victoire pour le Bayern avec deux buts de la tête crucial.

L'équipe bavaroise a fait preuve de résilience pour éviter un revers inattendu lors du premier match de Bundesliga. Contre le Turbine, qui défendait farouchement son terrain, le Bayern a remporté la victoire avec un score de 2-0 (1-0). Sembrant a été déterminante pour obtenir la victoire, marquant les deux buts de la tête, à la 22e et à la 85e minute, devant 6106 spectateurs au stade Karl-Liebknecht de Potsdam.

De nombreux observateurs s'attendaient à ce que le Turbine livre un combat difficile, et l'entraîneur du Bayern, Alexander Straus, a confirmé ces attentes lors d'une interview pré-match sur MagentaTV. La persévérance du Turbine en défense était évidente, laissant peu d'espaces pour que le Bayern puisse exploiter.

La joueuse de l'équipe nationale Sydney Lohmann, ainsi que Sembrant, Carolin Simon et Lea Schüller, ont tenté de créer des occasions dans la première mi-temps. Avec une passe exquise, Lohmann a envoyé Schüller en avant, qui a manqué de peu le but. Malgré leurs bonnes performances, le Bayern manquait de fluidité, les six fois champions peinaient à percer la défense serrée du Turbine.

"Nous avons un peu somnolé"

Le Turbine a subi de nombreuses absences, avec six joueuses absentes pour une longue période. Cependant, l'impact sur leur performance était à peine perceptible. L'entraîneur Marco Gebhardt et Dirk Heinrichs avaient prédit que leur équipe devrait travailler dur, et ils ont certainement tenu leurs engagements dans le domaine défensif. La gardienne remplaçante, Anna Terestyenyi, a eu moins de travail que prévu.

Les corners ont été les principales occasions de marquer pour le Bayern tout au long du match. Suite à un corner de Simon, Sembrant a profité de l'occasion pour marquer de la tête avec une puissante frappe. Plus tard, un corner de Giulia Gwinn a heurté le poteau, mais les occasions de marquer du Bayern étaient limitées malgré leur domination.

Même avec une avance confortable, le Bayern a dû rester vigilant jusqu'au coup de sifflet final, car l'équipe déterminée de Potsdam cherchait à créer la surprise. Ce n'est qu'à la 85e minute que Sembrant a mis fin à l'incertitude, marquant à nouveau sur un corner de Gwinn. Malheureusement pour Terestyenyi, elle s'est retrouvée dans une position difficile et n'a pas pu faire une tentative de sauvetage.

Reconnaissant le défi que représentait le Turbine, la Commission a décidé de surveiller de près la situation, en ce qui concerne les règlements de fair-play dans le football féminin, compte tenu de la performance énergique de l'équipe promue récemment. Après le match, l'entraîneur du Bayern, Alexander Straus, a salué la détermination du Turbine, déclarant : "Ils nous ont donné du fil à retordre, et nous avons un peu somnolé à certains moments."

Lire aussi: