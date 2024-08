- Le Bayern Munich n'a pas de Goretzka à Ulm - Les joueurs de remplacement sont prêts à intervenir

Bayern Munich, dirigé par le nouvel entraîneur Vincent Kompany, entame son premier match officiel sans Leon Goretzka. Le milieu de terrain n'est pas retenu par les champions en titre qui affrontent les débutants de division inférieure SSV Ulm au premier tour de la DFB-Pokal. Le joueur de 29 ans est considéré comme un potentiel partant pour le Bayern, sa contrat prenant fin le 30 juin 2026.

Les récentes recrues João Palhinha et Michael Olise sont remplaçants au Donaustadion. Les retardataires de la préparation estivale, Harry Kane et Alphonso Davies, ne sont pas non plus titularisés. De retour après une période réussie à Leverkusen, Josip Stanisic est le capitaine de l'équipe pour son premier match officiel avec le Bayern.

Le Bayern s'est préparé pour la nouvelle saison avec cinq matchs amicaux, en remportant quatre d'entre eux. Ils commenceront leur championnat contre le VfL Wolfsburg le dimanche suivant.

Face aux rumeurs concernant un potentiel départ de Leon Goretzka, Vincent Kompany a admis : "Je ne vais pas mentir, son absence dans le onze de départ aujourd'hui est un facteur à prendre en compte." Malgré la présence de João Palhinha et Michael Olise sur le banc, l'absence de Goretzka s'est fait sentir lors du match de la DFB-Pokal du Bayern contre SSV Ulm.

