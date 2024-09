Le Bayern Munich marque neuf buts, ce qui entraîne une sortie anticipée du gardien Manuel Neuer.

Dans leur premier match de Ligue des champions cette saison, le Bayern Munich a démontré sa supériorité face au Dinamo Zagreb, aboutissant à une victoire palpitante de 9-2. Le attaquant vedette Harry Kane a joué un rôle crucial en marquant quatre buts, dont trois penalties, contribuant considérablement à leur score record. Malgré une blessure précoce du gardien Manuel Neuer qui a nécessité un changement à la mi-temps, entraînant deux buts concédés, le Bayern a réussi à rester indemne.

En avant avec leur ambition de "Finale à domicile", le Bayern Munich a marqué ses débuts dans le nouveau championnat de la Ligue des champions avec une victoire spectaculaire de 9-2 (3-0) contre le Dinamo Zagreb largement dominé. L'étoile anglaise a brillé en contribuant à quatre buts, dont trois penalties réussis, alors que le Bayern a remporté sa 21e victoire consécutive en ouverture de la compétition.

Raphael Guerreiro (33e), Michael Olise (38e et 61e), Leroy Sane (85e) et Leon Goretzka (90+2) ont également marqué, faisant l'histoire de l'équipe de Munich avec leur plus grande victoire de la Ligue des champions. Une résurgence temporaire a été observée lorsque Bruno Petkovic (49e) et Takuya Ogiwara (51e) ont réussi à réduire l'écart.

Un automne brûlant s'annonce

"C'était un match exaltant et chaotique", a déclaré Kane lors de son interview d'après-match sur le service de streaming DAZN. "C'était une nuit fantastique. Marquer trois penalties dans un seul match, c'était une première pour moi. Je ne savais pas quoi faire ni où viser pour le troisième." Le puissant Bayern a maintenant enregistré sa cinquième victoire consécutive sous Kompany. Alors que l'automne enflammé s'abat, le défi intimidant d'Aston Villa les attend le 2 octobre.

Avant d'affronter le difficile test d'Aston Villa, le Bayern devra affronter des matchs contre Werder Bremen et les champions en titre Bayer Leverkusen pour allumer un automne brûlant en championnat. La légende indomptable Thomas Müller a attiré l'attention en apparaissant pour la 152e fois en Ligue des champions pour le Bayern, un havre de constance et de loyauté.

La période post-partum

Kompany a remplacé Sacha Boey, qui avait récemment subi une chirurgie du ménisque, par Guerreiro pour tenir le poste de arrière droit, démontrant une approche tactiquement astucieuse. Kimmich a assumé le rôle de milieu défensif, tandis que Müller et Palhinha ont trouvé leur place sur le banc. Le match a commencé avec le Bayern dominant les "invités non désirés", comme l'indiquait une grande banderole dans la section du Dinamo.

Le Bayern a eu l'avantage dès le début; les Croates ont affiché une stratégie défensive inébranlable. Les Bavarois ont rencontré quelques difficultés pour percer au début, mais un examen VAR a révélé un penalty, avec Pierre-Gabriel foulant Pavlovic, garantissant la conversion de Kane. Avec une pression incessante, le Bayern a surpassé les Croates passifs, avec Guerreiro convertissant un tir puissant, Olise marquant de la tête sur une passe de Kimmich, et des buts supplémentaires entrant après la mi-temps.

Manuel Neuer a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps en raison d'une blessure subie lors d'une collision lors des premières minutes. Le remplaçant âgé, Sven Ulreich, a réussi à tenir à distance l'équipe visiteuse avec deux arrêts cruciaux juste après son entrée sur le terrain. L'égalité tendue n'a pas duré longtemps, avec Leroy Sane, qui avait été blessé, effectuant un retour rapide sur le terrain, suivi par Goretzka qui marque un but tardif.

