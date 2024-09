Au début de l'année 2024, les espoirs des investisseurs dans la Bundesliga ont été anéantis en raison des manifestations des fans avec des balles de tennis dans les stades de football allemand. En conséquence, le FC Bayern envisage maintenant de créer leur propre plateforme de publicité mondiale.

Le PDG du FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, a suggéré l'idée d'une marketing indépendant pour le géant du football allemand, au moins sur certains marchés étrangers. Dans une interview avec "Sport Bild", Dreesen a déclaré : "Nous avons testé la publicité directe de nos matchs pendant la préparation et cela a été très réussi. Nous avons doublé le nombre d'abonnés à FC Bayern TV."

Dreesen a expliqué : "Nous faisons partie du marketing central de la Bundesliga, mais notre objectif n'est pas de nous promouvoir en Allemagne à l'avenir. Cependant, cela pourrait être un point de départ pour développer le FC Bayern à l'échelle mondiale. Et peut-être sur les marchés de la télévision internationale où la DFL n'a pas signé de contrat pour la Bundesliga, nous pouvons diffuser nos matchs nous-mêmes."

Cette décision est également due à l'échec de la recherche d'un investisseur pour la plateforme de streaming de la DFL. Les discussions avec les investisseurs ont été interrompues en raison des protestations des fans. Dreesen a mentionné que la création d'une plateforme pour les offres étrangères de la DFL serait très coûteuse. "Où trouverions-nous cet argent maintenant ? Nous ne voulons pas attendre les autres, nous investissons et développons notre plateforme, si nécessaire, nous-mêmes."

Carro : Les clubs ne doivent pas être influencés par les fans

L'échec de la transaction avec l'investisseur continue de préoccuper les dirigeants du FC Bayern. Dès le milieu du mois d'août, le PDG de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, a critiqué les responsables de la DFL lors d'une interview avec "Capital". "En tant que DFL dans son ensemble, nous nous sommes laissés guider et n'avons pas présenté une bonne image. Je m'inclus également, bien que je ne fasse pas partie des comités de la DFL", a-t-il déclaré.

Carro a souligné que les clubs professionnels modernes doivent être gérés comme une entreprise et doivent donc prendre des décisions sur les questions fondamentales et stratégiques sans l'avis ou la pression des fans. Tout en respectant la culture des fans et les caractéristiques uniques du football allemand, comme les prix des billets abordables, il faut "un dialogue constructif pour le développement économique de la ligue, sinon nous aurons finalement des problèmes dans la compétition internationale".

Il semble que certains clubs soient maintenant prêts à tracer leur propre voie pour leur développement futur, même si cela signifie violer le principe d'unité à l'étranger pour maintenir la compétitivité financière dans la course européenne pour les trophées.

