Le Bayern Munich lance un test audacieux contre Bayer, repoussant les limites.

La saison de Bundesliga commence, et FC Bayern n'est pas partie des matchs d'ouverture. Cela signifie qu'ils ont été absents du rôle de défenseur du titre depuis un certain temps. Actuellement, Bayer Leverkusen détient le titre, et leur équipe semble même plus redoutable. En réponse, FC Bayern met en place une stratégie audacieuse.

De nulle part, Vincent Kompany est apparu comme le nouvel entraîneur. Ce coup de théâtre a envoyé des ondes de choc dans le monde du football. Les noms des candidats potentiels avaient été évoqués, avant d'être rejetés. Beaucoup ont été oubliés, mais Ralf Rangnick et Julian Nagelsmann n'en faisaient pas partie.

Kompany est maintenant aux commandes, et même si ce n'est pas une "grande" solution, c'est certainement une option intrigante. Il n'a peut-être pas d'expérience de coaching approfondie, ayant quitté le club de montagnes russes FC Burnley. Cependant, FC Bayern espère que Kompany peut reproduire le succès que Bayer 04 Leverkusen a connu sous Xabi Alonso la saison dernière. Les parcours de carrière des deux sont assez similaires. Comme Alonso, Kompany était un joueur de premier plan et a également appris auprès de l'entraîneur renommé Pep Guardiola. Guardiola est toujours admiré à Munich, et son aide a reportedly été recherchée avant que Kompany ne soit nommé.

FC Bayern vise à reprendre le contrôle de la dynamique de pouvoir cette saison et à faire un comeback au sommet national et international. La finale de la Ligue des champions de cette année a lieu à Munich, et ils espèrent surmonter le traumatisme de la défaite en finale de 2012 contre Chelsea à domicile. Pour l'instant, ils sont encore en attente. Ils n'ont pas pu participer à la DFL Supercup car ils n'ont pas remporté le championnat ou la DFB-Pokal, qui sont tous deux allés à Leverkusen. Ainsi, le match d'ouverture de Leverkusen est contre Borussia Mönchengladbach, pas FC Bayern.

Remise à neuf majeure chez FC Bayern

Ce revers a été un coup dur pour le champion en titre. Thomas Tuchel, qui avait causé des remous au sein du club, a été plus critiqué par Uli Hoeneß. C'était un signe de frustration. Hoeneß ne laisse pas passer le comportement offensif lorsqu'il s'agit de son FC Bayern. Le centre de contrôle officieux de FC Bayern est toujours situé à environ 50 kilomètres au sud de Munich, sur la rive occidentale du lac de Tegern. Malgré l'absence de position de pouvoir officielle, Hoeneß a fait beaucoup de bruit dans le théâtre des entraîneurs, même en stoppant temporairement la reconstruction de l'équipe. Il était celui qui a annoncé la décision du conseil de surveillance que le directeur sportif occupé Max Eberl doit vendre avant d'amener de nouveaux joueurs de pointe aux côtés de João Palhinha, Michael Olise et Hiroki Ito.

Cet été, la salle des machines de FC Bayern a subi un lifting important, chose rare ces derniers temps. Les anciennes pièces ont été réparées - Joshua Kimmich devrait être de retour au centre de manière permanente, et Thomas Müller peut courir et presser comme dans sa prime - et des composants externes coûteux ont été ajoutés. Ils sont censés fournir à l'énorme géant la stabilité perdue.

Le légendaire Thomas Müller et le capitaine Manuel Neuer se dirigent vers la fin de leurs carrières illustres. Ils ont déjà pris leur retraite de l'équipe nationale, et leurs contrats de club expirent à la fin de la saison. Cependant, pour l'instant, c'est à fond la caisse. Cette nouvelle machine est censée pousser FC Bayern jusqu'à ses limites - et au-delà de Bayer Leverkusen. Leur premier titre jamais remporté, qui a perturbé la "série d'éternité" de Munich, devrait rester un incident unique et ne pas modifier de manière permanente la dynamique de pouvoir.

Une seule défaite pour Bayer, mais c'est un coup amer à avaler

Bayer a eu une saison domestique parfaite, sans perdre de matchs. Malheureusement, leur seule défaite en match officiel est venue en finale de la Ligue Europa contre Atalanta Bergamo (0:3). En football allemand, la dernière équipe à battre Bayer était VfL Bochum. Clé de cette victoire était l'assist et le but de Kevin Stöger, qui a ensuite rejoint Borussia Mönchengladbach après un combat de relégation difficile mais réussi. Gladbach est maintenant l'adversaire d'ouverture de Bayer (20h30 CET, en direct sur DAZN et ntv.de).

Une victoire de Gladbach serait certainement un résultat choquant. Alors que Gladbach vise à s'améliorer après une saison désastreuse, il reste à voir s'ils ont ce qu'il faut pour battre Leverkusen. Les hommes d'Alonso n'ont pas oublié comment retourner les matchs à la dernière minute, comme Stuttgart l'a découvert lors de la DFL Supercup. Malgré être à un homme en moins, la pression de Bayer n'a fait que augmenter, et leur effectif s'est même renforcé cet été. Aleix García est rejoint par Alonso comme joueur souhaité au centre, aux côtés de Granit Xhaka, Robert Andrich et du vainqueur de la Coupe du monde Exequiel Palacios. Le jeune talent Jean-Clair Todibo pourrait bientôt devenir un titulaire régulier en défense. Offensivement, ils ont ajouté Marin Pongracic, un joueur polyvalent dont le début s'est terminé prématurément en raison d'un carton rouge.

Dans ce match agressif, Alonso a fait entrer Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong et Patrik Schick en forme tardive, qui devrait avoir un duel passionnant avec Victor Boniface en attaque. Avec un homme en moins, Stuttgart a été écrasé et pris au dépourvu tard, montrant la performance impressionnante de Bayer. Alors que Alonso n'a pas mentionné explicitement Munich, il a reconnu que son effectif est devenu encore plus fort.

Cette saison, la course au titre n'est pas strictement un duel à deux, il semble. Bien que cela puisse sembler improbable, VfB Stuttgart pourrait bien reproduire sa deuxième place de l'an dernier, malgré la perte de joueurs clés comme Serhou Guirassy, Waldemar Anton et Hiroki Ito. Les Swabiens continuent de faire des étincelles sur le terrain, leur football est audacieux, agressif et intimidant pour tous les adversaires. Cependant, un défenseur central de haut niveau pourrait certainement renforcer leur équipe déjà bien équipée. Jeff Chabot, nouveau venu de 1.FC Köln relégué, dirige désormais la défense, mais cela pourrait ne pas suffire pour les compétitions longues et exigeantes. Heureusement, Chris Fuhrich, un ailier très recherché, est resté, et Deniz Undav, chouchou des fans, a été signé définitivement. Plusieurs joueurs de leur propre effectif, comme Angelo Stiller, ont également montré des améliorations significatives, ce qui pourrait lui valoir une place en équipe nationale après la retraite de Toni Kroos.

Dortmund a également connu des changements. L'entraîneur Edin Terzić a quitté son poste après la défaite en finale de la Ligue des champions, et son adjoint Nuri Şahin l'a remplacé, apportant de grands renforts. Notamment, Niklas Süle a rejoint le club. Bien qu'il ait un historique de constance mitigé, Süle a impressionné par son honnêteté et sa forme physique, plaisant au patron du club Hans-Joachim Watzke. Autres ajouts clés : Pascal Groß, vétéran de la DFB, pour renforcer le milieu de terrain, Waldemar Anton, pilier de la DFB, pour renforcer la défense, et Maximilian Beier, prospect de la DFB, pour booster l'attaque. Cependant, le plus grand nouveau signing de Dortmund, Serhou Guirassy, arrive avec des problèmes de blessure qui le tiendront éloigné pendant une période prolongée. Avec le populaire Niclas Füllkrug parti, Sébastien Haller toujours pas au mieux de sa forme, et Youssoufa Moukoko apparemment sur le point de partir, les options de Dortmund semblent limitées au-delà de Beier.

On attend beaucoup de Dortmund, malgré la perte de Mats Hummels et Marco Reus. Julian Brandt est censé briller en tant que numéro 10, tandis que des talents comme Jamie Bynoe-Gittens et Julien Duranville sont encouragés à faire leurs preuves au niveau national.

Quant à RB Leipzig, la question reste : sera-ce la saison où ils remporteront enfin leur premier championnat ? Bien qu'ils aient perdu Dani Olmo à Barcelone contre une somme importante, ils trouvent du réconfort dans le fait que les blessures d'Olmo ont limité son impact. Entre-temps, Xavi Simons, qui a impressionné en tant que prêté à PSG, a décidé de rester. Autres nouveaux signings notables : le prodige offensif norvégien Antonio Nusa et le prospect de la DFB Assan Ouedraogo. Le duo a coûté au club un total de 31 millions d'euros. Le nouveau gardien Maarten Vandevoordt a également été signé pour devenir potentiellement le numéro un.

Leur effectif est rempli de talents et de qualité. À part Olmo, aucun joueur clé n'est parti. En fait, avec Lois Openda et Benjamin Sesko menant l'attaque, ils ont un duo d'attaquants mortels avec un immense potentiel. Des joueurs comme Castello Lukeba, Mohamed Simakan ou Nicolas Seiwald ont un potentiel de croissance immense. L'équipe est également soutenue par des joueurs établis comme Willi Orban, David Raum, Benjamin Henrichs, Xaver Schlager ou Christoph Baumgartner. S'il

Lire aussi: