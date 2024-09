Le Bayern Munich exprime ses inquiétudes quant à l'acquisition potentielle de Kane.

Le face-à-face entre Bayern Munich et Bayer Leverkusen en Bundesliga s'est soldé par un match nul 1:1 après 90 minutes. Lorsque l'arbitre a soufflé la fin du match, le meilleur buteur de Bayern, Kane, n'était plus sur le terrain, ayant été remplacé plus tôt en raison d'une blessure. Bayern est maintenant confronté à des préoccupations.

Bayern Munich s'inquiète pour son avant-centre prometteur Harry Kane avant son voyage en Angleterre pour la Ligue des champions. Le joueur de 31 ans s'est blessé à la cheville gauche lors du match de Bundesliga contre Bayer Leverkusen (1:1) et a été remplacé pendant les dernières minutes du match. Le directeur sportif de Munich, Max Eberl, a exprimé ses préoccupations après avoir vu Kane souffrir sur la chaîne de télévision par abonnement Sky, mais a admis qu'il manquait plus d'informations. "Si Harry quitte le terrain, c'est grave. Ça n'a pas l'air bon", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "J'espère qu'il s'est transformé en bois anglais robuste maintenant."

Les légendes du football allemand affronteront Aston Villa lors de leur deuxième match de groupe de la Ligue des champions mercredi (21h CEST/DAZN), avec des mises à jour en direct sur ntv.de. Lors de leur premier match, ils ont battu Dinamo Zagreb 9:2, avec Kane marquant un quadruplé. Cependant, l'entraîneur de Bayern, Vincent Kompany, reste réticent à établir un diagnostic, déclarant : "Je ne suis pas médecin", tout en exprimant son optimisme pour le match de mercredi.

Le super buteur Kane, qui a récemment rejoint Bayern de Tottenham Hotspur lors de l'été 2023, a presque fait pencher la balance dans le match avec une passe précise à Serge Gnabry au début de la deuxième mi-temps, ce qui a abouti à une double occasion intéressante qui s'est finalement soldée par deux tirs sur la barre transversale à la suite, concédant l'avantage potentiel de 2:1 de Bayern.

Kane, qui n'a remporté aucun titre avec son club, est actuellement en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec cinq buts. L'an dernier, il a remporté le titre de meilleur buteur et a même flirté un moment avec le record historique de 41 buts réalisé par Robert Lewandowski lors de la saison 2020/2021.

Malgré sa blessure lors du match de Bundesliga contre Bayer Leverkusen, Kane a quand même montré ses compétences en football en préparant un but potentiel pour Bayern Munich. Le prochain défi en football de Bayern est contre Aston Villa en Ligue des champions, et ils auront besoin de Kane en pleine forme.

Lire aussi: