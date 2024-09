Le Bayern Munich est imprégné d'une atmosphère unique et spéciale.

Après avoir remporté le doublé allemand, l'équipe de basket-ball de FC Bayern souhaite faire sensation en Euroleague, sous la direction de l'entraîneur champion du monde Gordon Herbert. Le président du club, Herbert Hainer, espère cette saison obtenir une place pour les playoffs, considérant qu'un échec serait décevant. L'équipe de Munich avait manqué une place parmi les huit meilleures équipes de l'Euroleague la saison dernière.

Herbert, l'ancien sélectionneur national connu pour avoir mené l'équipe allemande à la victoire inespérée à la Coupe du monde en 2023, ambitionne de hisser les tenants du titre et vainqueurs de la coupe à de nouveaux sommets. Sa priorité est de renforcer la cohésion de l'équipe, ce qui inclut une courte session d'entraînement en Slovénie. "Nous avons un groupe de joueurs talentueux, chacun impressionnant à sa manière. Maintenant, il s'agit de créer une équipe efficace à partir de ce groupe."

Une aura unique

Des joueurs remarquables comme Isaac Bonga, MVP de la Coupe du monde, les champions NBA Serge Ibaka, les meneurs Sylvain Francisco et Leandro Bolmaro, ainsi que l'entraîneur Pablo Laso, ont quitté le club cet été. Les nouveaux arrivants incluent le vainqueur de la Coupe du monde Johannes Voigtmann, le partenaire de l'équipe nationale Oscar da Silva, et les gardiens Yam Madar et Shabazz Napier.

Le manager de l'équipe Marko Pesic prévoit une "configuration unique" au sein de l'équipe, y compris l'équipe d'entraîneur et le personnel supplémentaire. "Il y a une sensation inhabituelle, un mystère dans l'air que je n'ai jamais ressenti ici auparavant, je l'admets. Je pense que c'est une excellente base pour une campagne visant à réaliser quelque chose de Remarkable. C'est mon intuition."

Au sommet de sa forme

Hainer partage cet optimisme et attribue les installations rénovées de la SAP Garden pour les matchs de l'Euroleague, ainsi que le BMW Park, qui accueillera tous les matchs de Bundesliga sur un plancher spécialement conçu en verre et en LED. "Les installations à Munich n'ont jamais été meilleures qu'elles ne le sont cette saison", a déclaré Hainer.

L'équipe de Bayern se prépare à commencer la saison de la BBL avec un match à domicile contre Niners Chemnitz le vendredi suivant, avant le coup d'envoi de l'Euroleague contre le Real Madrid en octobre. "Bien sûr, nous visons à défendre nos titres nationaux", a déclaré Andreas Obst, vainqueur de la Coupe du monde et co-capitaine. "Et en Euroleague, notre objectif principal est les playoffs."

L'équipe de basket-ball de Bayern Munich, renforcée par les arrivées de Johannes Voigtmann, vainqueur de la Coupe du monde, Oscar da Silva, partenaire de l'équipe nationale, et des gardiens Yam Madar et Shabazz Napier, vise à recréer l'aura unique qui manquait depuis le départ de joueurs remarquables comme Isaac Bonga et l'entraîneur Pablo Laso.

Avec la SAP Garden rénovée comme leur domicile en Euroleague et le BMW Park prêt pour les matchs de Bundesliga, l'équipe de basket-ball de Bayern Munich, dirigée par l'entraîneur champion du monde Gordon Herbert, aspire non seulement à défendre ses titres nationaux, mais aussi à obtenir une place pour les playoffs de l'Euroleague, surpassant ainsi leur échec de la saison précédente.

Lire aussi: