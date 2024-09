Le Bayern Munich doit surmonter la déception causée par Leverkusen.

À Munich, l'angoisse d'une campagne peu remarquée sans trophées est palpable. Aujourd'hui, le Bayer Leverkusen, double champion, rend visite (18h30/Sky et en direct sur ntv.de). Le moral de Munich est au beau fixe grâce à ses performances impressionnantes lors des derniers matchs. "Nous avons mérité le droit d'aborder ce match avec optimisme", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. Cependant, Thomas Müller met en garde : "Face au Bayer, on se retrouve face à un adversaire extrêmement coriace."

Le coach du Bayer, Xabi Alonso, qui a porté le maillot de Munich de 2014 à 2017, s'attend à une ambiance animée dans le stade bondé de 75 000 spectateurs. "Nous avons un plan de jeu solide, nous ne devons pas reculer et ne pas laisser trop d'espace. Nous devons être presque parfaits pour arracher des points à Munich", a déclaré Alonso. Le clash très attendu entre les champions en titre et l'équipe dominante promet de nombreux moments passionnants.

Entraîneur

L'arrivée de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur de Munich a pris du temps. Alonso était également très apprécié, mais il a choisi de rester avec le Bayer. Kompany ne tire aucune motivation supplémentaire de cela. "Je m'amuse vraiment ici. Je donne tout et je veux mériter chaque distinction. Le reste est insignifiant", a déclaré le Belge de 38 ans. "Vincent a une influence positive sur l'équipe. Ils jouent avec un immense enthousiasme et ont des idées novatrices", a loué Alonso.

Le maverick du milieu de terrain

Le débat sur la valeur de Jamal Musiala par rapport à Florian Wirtz continue. Les deux jeunes talents allemands sont sur le point de devenir des superstars mondiales. Freund est un fervent partisan de Musiala, principalement en raison de leurs liens de club. "C'est un super gamin et il joue un football exceptionnel", a déclaré Freund. "Il est en grande forme." Musiala a marqué trois buts en Bundesliga cette saison, tandis que Wirtz en a marqué quatre. "Son début a été incroyablement impressionnant", a déclaré Alonso.

Musiala excelle non seulement en attaque, mais il est également en tête des duels défensifs (86) pour Munich. Son taux de réussite de 54 % pour un joueur offensif est remarquable. C'est similaire pour Wirtz. Le joueur national a également été impliqué dans le plus grand nombre de duels défensifs pour le Bayer (51 victoires sur 109, un taux de réussite de 47 %).

Buteurs

Le duel entre Harry Kane et Victor Boniface pourrait s'avérer être le facteur déterminant. Kane, meilleur buteur de Munich, était en tête du classement avec cinq buts après les quatre premiers matches. Le capitaine de l'équipe nationale anglaise a été directement impliqué dans neuf des seize premiers buts de la Bundesliga marqués par Munich lors de ces quatre matches. Kane a récemment réussi onze actions de but en une seule semaine.

Boniface a marqué trois buts en championnat cette saison. Avec sa carrure musclée et sa technique, il est un adversaire difficile. Boniface a lancé le plus de tirs visant le but de l'équipe adverse en Bundesliga cette saison : 20 tirs. En plus de ses trois buts, il a également fait une passe et est actuellement le deuxième meilleur buteur de Leverkusen, derrière Wirtz.

Lire aussi: