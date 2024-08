Le Bayern Munich dépasse leur stratégie défensive avec un état d'esprit louable.

Après leur victoire triomphale 3:2 contre Wolfsburg, les joueurs et le personnel de Bayern Munich ont célébré, louant l'état d'esprit revitalisé du club. Cependant, les trois points gagnés ont suscité de l'anxiété dans le département défensif de Munich.

Niché le long du canal Mittelland, là où les quatre cheminées de briques de l'usine VW incarnaient l'âme de l'ancienne fédération, le tournoi le plus palpitant de la saison de football européen a commencé ce dimanche-là. Vincent Kompany, un Belge de 38 ans, a été chargé de ranimer les champions allemands, dont la glissade à la deuxième place du Bundesliga sous Thomas Tuchel était un événement récent.

L'entraîneur, affectueusement appelé "le jeune cousin de Tuchel" par le "Süddeutsche Zeitung", a fait une entrée remarquée sur la scène du Bundesliga avec une victoire 3:2 (1:0) contre VfL Wolfsburg. C'était la deuxième victoire consécutive des champions contre l'équipe d'East Lower Saxony. Dans les 19 derniers matches de championnat, l'équipe avait remporté 17 matches et fait deux matches nuls.

Cependant, ce qui semblait prometteur en première mi-temps s'est rapidement transformé en enfer au début de la deuxième mi-temps. Les erreurs défensives de Sacha Boey et Minjae Kim ont donné le contrôle à Wolfsburg, qui n'a été récupéré qu'avec l'entrée de Thomas Müller dans le jeu. Avec un peu de chance, ils ont réussi à remporter la victoire ce jour de fin août.

Troubles défensifs précoces pour Bayern

C'était trois points contre la tourmente, mais même le directeur sportif Christoph Freund ne pouvait ignorer l'inquiétude dans les tunnels souterrains. La défense de Bayern semblait fragile lors des rares moments où Wolfsburg les a pressés intensément.

Ce qui avait été suggéré en première mi-temps, avec Kim et Dayot Upamecano montrant des signes de nervosité dans les situations de pression, est devenu évident sur le tableau d'affichage au début de la deuxième mi-temps. La combinaison de la faute pénalisable de Boey, de la perte de balle imprudente de Kim menant au 1:2, et du passe inapproprié d'Upamecano peu après a atteint son apogée. Heureusement, cela n'a pas eu de conséquences majeures.

"We were quite content with the squad," Freund admitted in the depths of Wolfsburg. "But of course, we now have two injured players, which we have noticed, and there isn't much more we can do defensively." The transfer window remained open for another five days.

Congestion au milieu de terrain

Sous la direction du directeur sportif Max Eberl, Bayern avait déjà fait des mouvements importants cet été. Josip Stanisic avait rejoint Leverkusen, tandis que Hiroki Ito venait de Stuttgart. Les deux défenseurs étaient blessés. Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui avaient rejoint Manchester United. L'équipe était mince car Jonathan Tah n'avait pas encore rejoint Bayern de Leverkusen. Le non-transfert avait également refroidi la relation entre les champions et les recordmen.

Depuis que Joshua Kimmich ne pouvait pas servir de arrière droit et que l'Autriche Konrad Laimer était également désignée pour le centre, ainsi que Joao Palhinha (pas utilisé à Wolfsburg), Leon Goretzka et le jeune Aleksandar Pavlović, Bayern avait un excès au milieu de terrain et moins d'options en défense. Les lapsus défensifs à Wolfsburg ne faisaient qu'alimenter plus de questions.

Tâches saisonnières de proportions écrasantes

L'équipe de Munich faisait face à des défis monumentaux cette saison. Ils cherchaient non seulement à rétablir l'ancienne hiérarchie du football allemand, mais aussi à disputer la finale de la Ligue des champions, surnommée "Dahoam 2.0", à la fin du mois de mai 2025 dans les limites de leur ville.

Les derniers membres de l'équipe encore en activité, Müller et Neuer, étaient engagés jusqu'à la fin de la saison. Leroy Sané, Kimmich et le latéral gauche Alphonso Davies avaient également indiqué la fin de la saison comme date de leur départ de Munich. Il restait indéterminé ce que l'avenir réservait. Jamal Musiala était également engagé jusqu'en 2026. Cette saison était également l'occasion de présenter de nouveaux visages à FC Bayern, avec de nombreux anciens qui risquaient de disparaître bientôt. Possiblement, les joueurs de classe mondiale Neuer et Müller resteraient pour une autre année. Possiblement pas. "Si nous réussissons à terminer la saison avec l'équipe d'entraîneur et l'énergie renouvelée, alors c'est aussi agréable pour moi, et si le plaisir est là, alors il restera sûrement pour moi", a déclaré Neuer dans une interview de Kicker publiée quelques heures avant le match d'ouverture à Wolfsburg.

Une question d'état d'esprit

L'essence du plaisir. Personne ne souhaite y renoncer cette saison. Ils ne veulent pas voir Leverkusen presque moqueusement brandir à nouveau le trophée de champion, ni subir huit défaites à nouveau. La défaite du jour d'ouverture, qu'ils ont évitée de justesse à Wolfsburg, a été accueillie avec des éloges pour leur détermination, leur résilience et leur joie de la victoire. "L'attitude, la base indispensable, était vraiment excellente à la fin", a commenté Müller après sa 709e apparition. Harry Kane a déclaré sur ESPN : "L'année dernière, nous avons souvent mené, puis avons perdu l'avantage et n'avons jamais vraiment récupéré. Nous l'avons fait aujourd'hui."

Au début, l'équipe de Ralph Hasenhüttl de Wolfsburg ne représentait pas une grande menace pour les champions en titre lors du match. Ils ont eu du mal à l'exactitude du passe, réussissant seulement 66 passes réussies sur 100 tentatives dans les 40 premières minutes. Aucune de ces tentatives n'a mis les champions en difficulté. Le public a reflété cette performance décevante, sans créer une atmosphère intimidante. Après le match, Hasenhüttl a exprimé son mécontentement face au public passif.

Les joueurs de Wolfsburg n'ont pas réussi à percer. Lorsqu'ils ont essayé d'avancer au centre, ils sont tombés sur les milieux défensifs Kimmich (à droite) et Pavlovic (à gauche). Ces deux titans de la DFB ont récupéré les ballons dans la défense, imposant le rythme du match. Musiala se retrouvait également souvent entre la ligne défensive. La seule occasion de Wolfsburg à la mi-temps reposait sur l'effondrement potentiel de Bayern. Ce comportement autodestructeur de Bayern a également suscité des préoccupations pour le FC Bayern à la veille de la clôture de la fenêtre des transferts.

Le Cœur de la Bundesliga Bat Toujours

Le match contre les balayeurs de Bayern Munich a failli tourner au désastre. Müller a failli le sauver avec ses pitreries insensées une fois de plus. Un comeback était possible, une situation peut-être inaccessible pour eux l'année dernière sous Tuchel. Cependant, cette saison ne doit pas servir de référence pour l'équipe de Kompany. Malgré leurs capacités offensives améliorées et l'influence précoce du nouveau signing Michael Olise, la composition de la ligne défensive reste un domaine difficile pour Kompany.

Kompany doit faire face à des défis importants à venir. Malgré la reconnaissance des aspects positifs du match, il a reconnu le danger potentiel de concéder tôt en deuxième mi-temps. "Je suis plutôt satisfait de la première mi-temps, une solide base sur laquelle construire", a-t-il déclaré. "Il est naïf de penser à un match facile une fois que l'adversaire marque dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Finalement, je voudrais reconnaître l'effort extraordinaire de l'équipe." Le pilier du football allemand continue de battre, même si son rythme n'est peut-être pas aussi passionnant que celui de Leverkusen.

Après la nomination de Vincent Kompany, il y avait de l'attente autour du département défensif de Bayern. Malgré les éloges de Harry Kane pour la résilience de Bayern après le match contre Wolfsburg, la défense des champions en titre restait un sujet de préoccupation.

During the match against Wolfsburg, Vincent Kompany noticed the potential for early conceding in the second half, a situation Bayern had to deal with frequently last season under Thomas Tuchel.

Lire aussi: