Le Bayern Munich continue d'inviter Léon Goretzka.

Leon Goretzka, autrefois joueur important de FC Bayern, semble approcher de la fin de son contrat. Bien qu'il ait été mis de côté récemment, le club lui a donné la possibilité de partir. Cependant, Goretzka ne montre aucun signe de départ et souhaite poursuivre son parcours à Munich.

À la fin du match contre Grasshopper Zurich, où Goretzka a été remplacé à la 62e minute, un sourire noticeable est resté sur son visage alors qu'il quittait le terrain. Des discussions sur son avenir à Munich ont suivi. Goretzka pourrait-il encore obtenir une nouvelle opportunité dans ce climat sportif difficile ?

Son apparition en tant que défenseur central contre l'équipe de première division suisse est un signe encourageant. Il a affiché une bonne prestation, certains fans allant même jusqu'à scander son nom en signe d'appréciation. Malgré la situation incertaine au club, Goretzka n'exprime pas l'intention de quitter Munich. Selon les sources, les dirigeants du club partagent ce sentiment, le contrat de Goretzka étant prolongé jusqu'en 2026.

"Il n'y a pas d'intention de lui nuire"

Max Eberl, directeur sportif du club, a fermement soutenu le joueur de 29 ans, Leon Goretzka, après le match : "Nous n'avons jamais parlé négativement de Leon. Leon est un joueur de tout premier plan. Ses contributions à FC Bayern ont été remarquables." Eberl a souligné que Goretzka reste un membre essentiel de l'équipe : "Nous ne l'avons jamais critiqué. La suggestion a simplement été faite que la situation pourrait être difficile. C'est tout."

La concurrence dans le football professionnel est courante, comme l'a expliqué Eberl : "Les sports professionnels et notre société axée sur les performances conduisent souvent à de telles situations."

À la suite de la blessure du latéral droit Josip Stanisic, qui sera absent pendant plusieurs semaines en raison d'une rupture du ligament collatéral latéral, l'entraîneur Vincent Kompany doit réorganiser l'équipe avant d'affronter VfL Wolfsburg lors de la première journée de Bundesliga le 28 août (15h15, DAZN et livescore sur ntv.de). Cette vacance soudaine pourrait éventuellement bénéficier à Goretzka.

"Bayern est ouvert sur sa situation"

Eberl a décrit la blessure de Stanisic comme une "catastrophe", étant donné qu'il était prévu pour le côté défensif droit. L'absence de Hiroki Ito, toujours blessé, repousse Joshua Kimmich dans la course pour la position et laisse la porte ouverte au joueur polyvalent autrichien Konrad Laimer pour combler le vide. La concurrence accrue au milieu de terrain défensif, avec les jeunes Aleksandar Pavlovic et le nouveau venu Joao Palhinha qui se battent pour une place de titulaire, pourrait finalement faciliter la situation de Goretzka.

Les intentions récentes du club envers Goretzka sont devenues claires, avec Kompany qui l'a laissé hors de l'équipe pour le match de coupe contre SSV Ulm (4-0). Eberl a assuré : "Bayern n'a pas d'équipe B. S'il reste, il restera un membre à part entière de l'équipe." La franchise du club dans l abord de sa situation a également été soulignée par Eberl : "Bayern révèle les faits ouvertement. Ensuite, vous pouvez prendre des décisions éclairées."

Un recrutement de défenseur est peu probable pour le moment en raison des blessures. Cependant, des ajustements de personnel pourraient encore être à l'horizon, ainsi que le départ anticipé de Kingsley Coman du club. Le Français, dont le contrat est également prolongé jusqu'en 2027, a souvent été handicapé par des problèmes de blessure, et le Paris Saint-Germain aurait exprimé son intérêt. La fenêtre de transfert se ferme le 30 août, laissant peu de temps pour les changements avant que Munich ne fasse face à Bayer Leverkusen dans sa défense de titre. Dans ce contexte, Goretzka semble prêt à poursuivre son parcours avec Munich.

