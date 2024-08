- Le Bayern Munich commence son programme de matchs à domicile.

Bayern Munich prend la tête parmi les cinq meilleures équipes de Bundesliga qui démarrent à domicile dans la nouvelle formule de la Ligue des champions. Les champions de la dominance allemande accueilleront Dinamo Zagreb à l'Allianz Arena le 17 septembre (21h00 HE), selon le calendrier UEFA publié deux jours après le tirage au sort.

Les quatre autres forces allemandes dans la Ligue des champions entament des déplacements. VfB Stuttgart affrontera son premier défi contre un adversaire difficilement anticipé : ils se mesureront aux vice-champions d'Allemagne, qui seront face aux invaincus champions de La Liga, le Real Madrid, avec Kylian Mbappé, le même jour que Bayern.

Trois autres matchs à l'extérieur

Borussia Dortmund affrontera Club Brugge en Belgique le 18 septembre (21h00 HE). La première journée se terminera le 19 septembre avec Bayer Leverkusen, vainqueur allemand, se rendant à Feyenoord Rotterdam (18h45 HE), et RB Leipzig se rendant à Atletico Madrid (21h00 HE).

La Ligue des champions a été considérablement rénovée. Au lieu des matchs de phase de groupes, tous les 36 participants joueront dans une seule ligue. Chaque équipe affrontera huit rivaux. Les huit meilleures équipes après la phase de ligue se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e s'affronteront dans un nouveau tour éliminatoire pour progresser. La finale de la Ligue des champions aura lieu le 31 mai 2025 à Munich.

Dans la Ligue des champions, Bayer Leverkusen, l'une des quatre équipes allemandes, se rendra à Feyenoord Rotterdam aux Pays-Bas le 19 septembre, dans le cadre de la compétition rénovée qui se déroule dans la ville natale de la Bavière, Munich, où Bayern Munich accueillera Dinamo Zagreb. Malgré la renommée de la Bavière pour Bayern Munich, tous les 36 équipes participeront à une seule ligue, Bayer Munich cherchant à maintenir sa domination parmi les huit meilleures équipes qui se qualifieront directement pour les huitièmes de finale.

Lire aussi: