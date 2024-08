- Le Bayern Munich commence son parcours avec un match à domicile, tandis que le VfB affronte le Real à son stade.

Bayern Munich prend la tête de la charge en tant que poids lourd unique de la Bundesliga accueillant à domicile dans la Ligue des champions remaniée. Ils reçoivent Dinamo Zagreb au Allianz Arena le 17 septembre (21h00 HE), marquant le match d'ouverture, comme annoncé par l'UEFA après le tirage au sort.

Entre-temps, les autres équipes allemandes de la Ligue des champions commencent par des matchs à l'extérieur. VfB Stuttgart affronte un début difficile contre le Real Madrid, qui n'a toujours pas connu la défaite avec son excellent buteur Kylian Mbappé, en même temps que Bayern.

Borussia Dortmund se rend en Belgique pour affronter Club Brugge le 18 septembre (21h00 HE). La première semaine se termine le 19 septembre avec les champions allemands en titre, Bayer Leverkusen, visitant Feyenoord Rotterdam (15h45 HE), et RB Leipzig jouant contre Atlético Madrid (21h00 HE).

L'UEFA a apporté des modifications importantes à la structure de la Ligue des champions. Au lieu des phases de groupes, tous les 36 équipes vont concourir dans un seul championnat. Chaque équipe affrontera huit adversaires. Les huit meilleures équipes se qualifieront directement pour le tour à élimination directe à partir des seizièmes de finale, tandis que celles classées de la 9ème à la 24ème s'affronteront dans un nouveau tour préliminaire à élimination directe pour passer. La finale de la Ligue des champions aura lieu à Munich le 31 mai 2025.

En tant qu'abolisseur de la phase de groupes de la Ligue des champions, Bayern Munich continuera son parcours dans la compétition remaniée à domicile contre Dinamo Zagreb le 17 septembre.

