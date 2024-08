- Le Bayern Munich célèbre le double-goleur Müller <unk> "Leon appartient à notre groupe"

Malgré la fête suivant une performance impressionnante en coupe, Thomas Müller a exprimé sa sympathie envers son coéquipier Leon Goretzka qui traverse actuellement des moments difficiles. "Il traverse des moments difficiles en ce moment, mais il s'entraîne exceptionnellement bien", a-t-il déclaré après le match de FC Bayern Munich contre SSV Ulm au premier tour de la DFB-Pokal. "Notre équipe est toujours remplie de situations difficiles. Mais Leon est l'un des nôtres."

Le vétéran Müller, bientôt âgé de 35 ans, a joué un rôle important avec des buts précoces (12e et 15e minute) pour soutenir le premier match de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur de Bayern. "Ce n'était pas parfait, mais nous avons maintenu la discipline. 4-0 est satisfaisant, maintenant nous allons de l'avant. Montrez la bonne énergie, c'est crucial. C'est notre fondement", a déclaré Kompany.

Kingsley Coman et le remplaçant tardif Harry Kane (90+3) ont ajouté aux points, portant le score à 4-0.

"Aucun joueur n'aime être sur le banc"

Au fur et à mesure que le match progressait, les nouveaux joueurs de Bayern, Michael Olise et João Palhinha, ont fait leurs débuts en compétition pour le club. L'arrivée de Palhinha a ajouté de la complexité à la situation de Goretzka, qui lutte après avoir manqué le championnat d'Europe à domicile. "Je ne pense pas qu'un joueur aime être sur le banc", a commenté le directeur sportif Max Eberl au sujet de l'absence de Goretzka. "Si vous êtes un footballeur et un athlète, vous voulez être sur le terrain." Chaque joueur a l'autonomie de gérer sa situation. Le contrat de Goretzka court jusqu'en 2026 et il est considéré comme un potentiel transfert.

"En fin de compte, ce n'est pas à moi de décider. J'aime jouer aux côtés de Leon. C'est un peu décevant pour lui", a déclaré Joshua Kimmich, qui a joué au milieu avec Aleksandar Pavić contre Ulm. "Cependant, je ne suis pas responsable de cette décision. C'est l'entraîneur et le club. Je ne suis pas au courant des discussions qui ont lieu."

Triomphe de Monsieur Pokal

Entre-temps, Müller a apprécié la soirée, son collègue Serge Gnabry ayant capturé une photo de lui avec Monsieur Pokal, entouré d'une foule de journalistes au Donaustadion. Seul Charly Körbel (70 matchs pour Eintracht Frankfurt) et Manfred Kaltz (67 matchs pour Hamburger SV) ont joué plus de matchs de DFB-Pokal pour un club que Müller pour Bayern (66).

"Quelqu'un comme Thomas fait une performance comme s'il jouait une finale de la Ligue des champions - et c'est crucial", a déclaré Kompany. L'entraîneur de Ulm, Thomas Wörle, qui a remporté un titre avec l'équipe féminine de Bayern, était également impressionné. "Impressionnant, impressionnant", a déclaré Wörle. L'agilité et les mouvements stratégiques de Müller étaient remarquables.

