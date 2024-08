Le Bayern Munich a surmonté ses propres barrières défensives avec une mentalité exceptionnelle.

Après l'excitation qui a envahi l'équipe et les officiels de Bayern Munich suite à leur victoire 3:2 contre Wolfsburg, ils ont applaudi l'attitude renouvelée du club. Cependant, les trois points gagnés pour lancer la campagne de Bundesliga n'ont fait qu'intensifier les préoccupations concernant la défense à Munich.

Sur les rives du canal Mittelland, où les quatre cheminées de briques de l'usine VW se dressent comme symbole de la vieille république, la tâche la plus attrayante du football européen a commencé ce dimanche. Le Belge de 38 ans Vincent Kompany était prêt à raviver les champions allemands en titre, qui avaient chuté à la troisième place de la Bundesliga sous Thomas Tuchel.

Le patron, affectueusement surnommé le "petit cousin" de l'orfèvre de Bayer Xabi Alonso par le "Süddeutsche Zeitung", a fait ses débuts sur la scène de la Bundesliga avec une victoire 3:2 (1:0) contre le VfL Wolfsburg. C'était une autre victoire contre l'équipe d'East Lower Saxony pour Bayern, qui en a remporté 17 sur les 19 derniers matchs de championnat contre eux, avec seulement deux matchs nuls.

Néanmoins, le succès initial a rapidement tourné au chaos au début de la deuxième mi-temps. En raison des erreurs individuelles des défenseurs Sacha Boey et Minjae Kim, Bayern a perdu le contrôle du match, ne reprenant le dessus qu'avec l'entrée de Thomas Müller. Par chance, cela s'est avéré suffisant pour assurer la victoire cet après-midi d'août.

La forte pression cause des tremblements en début de match

C'était trois points contre le conflit, mais même le directeur sportif Christoph Freund n'a pas pu minimiser cela après coup. La défense de Bayern est apparue volatile dans les moments où Wolfsburg les a pressés haut et fort dès le début.

Ce qui avait été suggéré en première mi-temps s'est révélé sur le tableau d'affichage au début de la deuxième mi-temps, alors que Kim et Dayot Upamecano ont montré une grande incertitude dans les situations de pression. Le trio d'erreurs de Boey, dont une faute pénale, sa mauvaise position en tant que arrière droit, la perte de balle de Kim avant le 1:2, et même la passe ratée d'Upamecano peu après a atteint son apogée. Mais en vain.

"Nous sommes généralement satisfaits de l'équipe, mais bien sûr, nous avons maintenant perdu deux joueurs blessés, ce que nous avons remarqué, et il n'y a plus beaucoup de marge d'erreur à l'arrière", a admis le directeur sportif Freund dans les catacombes de Wolfsburg au sujet des préoccupations défensives. "La fenêtre de transfert reste ouverte pendant cinq jours de plus."

Le centre de défense surpeuplé

Entre-temps, Bayern, sous la direction du directeur sportif Max Eberl, a déjà fait des mouvements importants cet été. Josip Stanisic est venu de Leverkusen, tandis que Hiroki Ito est arrivé de Stuttgart. Malheureusement, les deux défenseurs sont actuellement blessés. Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui sont tous deux passés à Manchester United, laissant la situation de personnel mince. De plus, Jonathan Tah n'a pas encore été transféré de Leverkusen à Bayern, ce qui tend les relations entre les champions et les champions en titre.

Comme Joshua Kimmich ne peut pas être déployé en tant qu'arrière droit, et que Konrad Laimer, l'Autrichien, est également destiné au milieu de terrain central avec les nouveaux arrivants Joao Palhinha, Leon Goretzka et le jeune Aleksandar Pavlović, Bayern a un excès au milieu de terrain et un manque de défense. Plus leur stratégie est offensive, plus les erreurs sont prononcées. Les erreurs défensives à Wolfsburg n'ont fait que soulever plus de questions.

Les défis de l'équipe cette saison

Munich doit faire face à des défis importants cette saison. Ils cherchent à rétablir l'ordre en football allemand et à jouer la finale de la Ligue des champions "Dahoam 2.0" à la fin du mois de mai 2025 dans la ville, qui doit servir de lieu pour la finale.

Les derniers membres de l'équipe encore en activité, Müller et Neuer, ne sont sous contrat que jusqu'à la fin de la saison. Leroy Sané, Kimmich et le latéral gauche Alphonso Davies ont également cette date comme terme de leur contrat à Munich. L'avenir de ces joueurs reste incertain. Jamal Musiala n'est signé que jusqu'en 2026. Cette saison sert également de période d'essai pour les nouvelles recrues de FC Bayern. De nombreux visages familiers sont sur le point de disparaître bientôt, peut-être même les joueurs de classe mondiale Neuer et Müller prolongeront-ils leur contrat d'un an. Peut-être pas. "Si nous réussissons à terminer la saison avec l'équipe d'entraîneur et avec un regain d'énergie, c'est agréable pour moi, et si l'agrément est présent, alors je continuerai certainement", a déclaré Neuer dans une interview de Kicker publiée juste avant le match d'ouverture à Wolfsburg.

Une victoire d'attitude

L'essence de l'agrément. Personne ne veut le perdre cette saison. Ils ne veulent pas que Leverkusen s'en aille presque avec mépris avec le trophée de champion une fois de plus, ni subir huit défaites de plus. La première de la saison, évitée de justesse à l'arrivée à Wolfsburg, ils l'ont célébrée avec résilience et triomphe. "La mentalité, la base qui est la plus importante, était exceptionnelle à la fin", a célébré Müller, le joueur record, après sa 709e apparition. Harry Kane a déclaré sur ESPN : "L'année dernière, il y avait des matchs où nous menions, mais nous avons perdu pied et nous n'avons jamais vraiment récupéré. Nous avons connu cela aujourd'hui."

Initiallement, l'équipe de Hasenhüttl à Wolfsburg n'a pas présenté un grand défi pour les champions en titre. Ils ont eu du mal à exécuter des passes et même lorsqu'ils y sont parvenus, les ballons ont généralement manqué leur cible. Après 40 minutes, ils avaient réussi 100 passes, dont seulement 66 étaient précises. Pas de problème pour les champions pour autant. Les spectateurs semblaient également peu intéressés. Après le match, Hasenhüttl a exprimé son mécontentement face à l'indifférence du public, incapable de créer la moindre tension contre Bayern.

Les attaquants de Wolfsburg ont essayé de se pousser en avant, mais ont été arrêtés par Kimmich (à droite) et Pavlovic (à gauche), les étoiles du DFB, au milieu de terrain. Kimmich et Pavlovic ont contrôlé le jeu depuis l'arrière, avec Musiala qui se joignait souvent à eux depuis la défense. À la mi-temps, le seul point positif pour Wolfsburg était que Bayern pourrait se saborder lui-même. Et ils l'ont fait, offrant à Wolfsburg un bref éclair d'espoir. Cependant, cette faiblesse passagère n'a fait qu'accroître les préoccupations de Bayern avec la date limite des transferts qui approche.

Le pouls de la Bundesliga continue

La rencontre avec les "nettoyeurs de canal" a été proche d'être un désastre. La nature imprévisible de Müller a potentiellement sauvé la journée. Un retournement de situation influent aurait pu être sur les tablettes, comme l'a souligné Kane sur ESPN, un exploit qui aurait été peut-être impossible l'année dernière sous Tuchel. Cependant, la saison 2023/2024 ne devrait pas fixer la barre trop haut pour l'équipe de Kompany. Aussi forte que leur attaque semble actuellement, et aussi grand que l'impact qu'a déjà eu le nouveau signing Olise, la stabilité de leur ligne défensive reste incertaine.

De lourdes responsabilités attendent Kompany, qui a admiré les aspects positifs de la performance malgré le but en fin de match. "Je suis satisfait de la première mi-temps ; il y a de la place pour l'amélioration", a-t-il mentionné. "C'est naïf de supposer que les défaites ne feraient pas mal après que l'adversaire a marqué tôt dans la deuxième mi-temps. En fin de compte, j'aimerais mettre en évidence l'esprit d'équipe incroyable." L'esprit du football allemand vit toujours. Bien qu'il ne pulse plus aussi énergétiquement que celui de Leverkusen.

Compte tenu des problèmes défensifs qui sont apparus lorsque Wolfsburg a pressé haut et de manière agressive en deuxième mi-temps, le directeur sportif Freund a reconnu la nécessité de prudence, en déclarant : "La fenêtre de transfert reste ouverte pendant cinq jours de plus." Avec plusieurs défenseurs clés blessés ou pas encore rejoints par l'équipe, Bayern Munich fait actuellement face à un excès de joueurs au milieu de terrain et une pénurie en défense, ce qui entraîne un nombre accru d'erreurs.

Alors que Bayern avance dans la campagne de Bundesliga, l'avenir de plusieurs joueurs clés, notamment Müller, Kimmich et Sané, reste incertain. Avec les contrats qui expirent à la fin de la saison, les champions allemands se préparent à des changements potentiels, ce qui ajoute une autre couche de complexité à leurs défis saisonniers en cours.

