Le Bayern Jewel provoque des vagues d'anxiété au sein de la DFB

Jeune star du football Paul Wanner, originaire de 1. FC Heidenheim, n'a pas encore décidé s'il représenterait l'Allemagne ou l'Autriche dans les compétitions de football international. "Je peux honnêtement dire que mon choix est toujours en suspens. Je n'ai pas encore pesé les options", a déclaré le jeune de 18 ans à "Süddeutsche Zeitung". Il a poursuivi en expliquant : "Je suis en train de réfléchir à passer une année en Bundesliga d'abord, pour voir où cela me mènera. Mais le moment pourrait arriver plus tôt que je ne le pense. Je n'ai pas encore eu ce moment d'éclaircie."

Actuellement, Wanner est dans le viseur de l'équipe U21 pour la Fédération allemande de football, et même le sélectionneur Bundestrainer Julian Nagelsmann a reconnu son talent. Wanner, prêté par FC Bayern Munich, était pressenti pour rejoindre l'équipe U21 allemande pour deux matchs de qualification contre Israël et l'Estonie, mais il a choisi de se concentrer uniquement sur sa première saison en Bundesliga. Cependant, cette phase ne durera pas éternellement. "Bien sûr, je ne jouerai pas au football amateur toute ma vie", a admis Wanner. "Mon but n'est pas de sauter l'étape de jouer pour l'équipe nationale. Je veux simplement prendre mon temps et faire le bon choix."

Récemment, Nagelsmann a commenté : "Wanner a un grand potentiel, et nous avons de grands projets pour lui à la DFB". Le directeur sportif de Bayern, Max Eberl, a ajouté : "Nous rêvons d'avoir Paul comme joueur de Bayern Munich à l'avenir". Wanner est prudent dans sa quête de célébrité. Il a fait un essai dans l'équipe de promotion de l'ancienne 2. Bundesliga, SV Elversberg, lors de la saison précédente.

Porté par les performances de Wanner, 1. FC Heidenheim a remporté une série de cinq victoires dans son calendrier compétitif, et Wanner a personnellement marqué quatre buts. Il est intéressant de noter qu'il est né en Autriche, mais il a passé beaucoup de temps avec les équipes U allemandes et a même entraîné avec l'équipe nationale autrichienne une fois, sous la direction de Ralf Rangnick, en novembre 2022. Cependant, il a maintenu son affiliation avec l'équipe allemande depuis le camp d'entraînement autrichien. Il a déclaré que la décision finale serait une affaire de famille. "C'est juste papa, maman et moi", a déclaré Wanner.

En ce qui concerne la décision de Paul Wanner quant à sa représentation internationale en football, il a mentionné : "Je suis en train de réfléchir à passer une année en Bundesliga d'abord, pour voir où cela me mènera."

Lire aussi: